Андрей Мостовой: сборы в Петербурге лучше, чем в Австрии

Крайний нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о предсезонном турнире с участием сине-бело-голубых, который пройдёт в Санкт-Петербурге.

«Медосмотр прошёл хорошо, полностью здоров. Дорожку пробежал, и всё нормально. Глобальные ожидания от летнего кубка — хорошо подготовиться к Суперкубку и к сезону. Прикольно, что клуб организовывает такие турниры. «Тальерес» — один лидеров в Аргентине, а в нынешней ситуации мы не можем играть на международной арене, но хоть на сборах получится. Будет интересно. Очень рад, что всё пройдёт в Петербурге. Лучше сборы тут, чем в Австрии», — приводит слова Мостового Metaratings.

Напомним, международный товарищеский турнир с участием «Зенита» пройдёт с 5 по 13 июля. В этом соревновании также примут участие «Црвена Звезда», «Сочи» и «Тальерес».

По итогам минувшего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые обыграли «Ростов» со счётом 2:1. В составе санкт-петербургского клуба голами отметились Густаво Мантуан и Артур. Единственный гол «Ростова» забил Роналдо.

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