«Рома» объявила о продлении контракта с Де Росси до 2027 года

«Рома» объявила о продлении контракта с главным тренером команды Даниэле Де Росси до 2027 года. Об этом информирует официальный сайт римского клуба.

Напомним, 40-летний специалист занял должность главного тренера «Ромы» 16 января 2024 года, сменив на этом посту португальского наставника Жозе Моуринью. За этот период под его руководством «волки» провели 26 матчей во всех турнирах, в которых они 14 раз одержали победу, шесть раз сыграли вничью и шесть раз потерпели поражение. Предыдущий контракт Де Росси с «Ромой» был рассчитан до 30 июня 2024 года.

По итогам минувшего сезона итальянской Серии А «волки» набрали 63 очка и заняли шестое место.

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