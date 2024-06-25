Англия — Словения: стартовые составы команд на матч Евро-2024

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Сегодня, 25 июня, состоится матч 3-го тура группового этапа Евро-2024, в котором встретятся сборные Англии и Словении. Игра пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен из Франции. Матч начнётся в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Гехи, Триппьер, Райс, Беллингем, Фоден, Галлахер, Сака, Кейн.

Словения: Облак, Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа, Стоянович, Черин, Элшник, Млакар, Шпорар, Шешко.

Национальные команды Англии и Словении на Евро-2024 выступают в группе С с Данией и Сербией.

После двух матчей Англия набрала четыре очка, на счету Словении – два очка.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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