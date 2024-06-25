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Дания — Сербия: результат матча 25 июня 2024, счёт 0:0, Евро-2024

Сборная Сербии не смогла обыграть Данию в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024
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Завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2024 между сборными Дании и Сербии. Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Франсуа Летексье. Матч закончился со счётом 0:0.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Дания
Окончен
0 : 0
Сербия

Команды не отметились забитыми мячами.

Национальные команды Дании и Сербии на Евро-2024 выступают в группе С. Их соперниками по групповому этапу являются сборные Англии и Словении.

Чемпионат Европы — 2024 в Германии стартовал 14 июня и продлится до 14 июля, матчи турнира примут 10 стадионов в 10 немецких городах. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции игр континентального первенства. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

Турнирная таблица Евро-2024
Календарь матчей Евро-2024
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