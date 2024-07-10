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Мурад Мусаев: «Краснодар» хочет первый в истории титул. Но не любым путём

Мурад Мусаев: «Краснодар» хочет первый в истории титул. Но не любым путём
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался об амбициях южного клуба. По его словам, «быки» хотят прийти к первому трофею, но не любым путём, а своей индивидуальной дорогой.

— 13 июля «Краснодар» впервые сыграет за Суперкубок. Волнение уже есть?
— Рабочее состояние. Небольшое волнение есть, и это хорошо. Ты в предвкушении, ждёшь, это будет большая игра. В Волгограде любят футбол, будет полный стадион. Сейчас закончим сборы и всю неделю мысли будут только о том, как добиться первого трофея в истории клуба.

— «Краснодар» его, как никто, заждался.
— «Краснодар», конечно, хочет титул. Но не любым путём. Мы хотим к нему прийти своей дорогой, — рассказал Мусаев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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