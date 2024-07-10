«Галицкого никто не переспорит». Первое интервью с Мусаевым после валидольного сезона

У главного тренера «Краснодара» времени в обрез — в разгаре подготовка к дебютному Суперкубку. Изначально он согласился уделить «Чемпионату» минут 40, но проговорили вдвое больше. На два плюс-минус равных тайма беседу разделил звонок Мураду Мусаеву президента клуба: даже в межсезонье Сергей Галицкий не отдаляется от любимой команды.

Сейчас расскажем:

Чем Копа Америка интереснее Евро и когда в «Краснодар» вернётся лучший бомбардир

— Удалось немного выдохнуть, перезагрузить в отпуске батарейки после экстремальной весны-2024?

— Отпуск провёл отлично. Много путешествовали с семьей, вначале были в Краснодарском крае, потом за границей 10 дней. Полным сил вернулся к работе.

— Телефон не отключали?

— Не отключал. Были, конечно, рабочие моменты, обсуждения, но это обычная история для любого тренера. Каждое межсезонье ты обсуждаешь, кто придёт, кто уйдёт, как будет меняться команда — это нормально и никак не мешало отдыхать.

— Подготовка к Суперкубку идёт по плану, без накладок?

— Летняя подготовка, конечно, отличается от зимней. Зимой все приезжают вовремя, и пауза длиннее, больше можно успеть. А здесь все ребята, которые по окончании сезона уехали в сборные, естественно, в клуб вернулись позже остальных. Три человека у нас до сих пор на Копа Америка, и мы даже не знаем, когда они вернутся. Их сборные борются за самые высокие места. Плюс трансферы: кто-то ушёл, кто-то пришёл. Из новых людей кто-то присоединился к нам чуть раньше, кто-то — попозже. Получаются две-три группы футболистов в разном состоянии. Поэтому приходится много работать индивидуально, особенно в первую пару недель. Но это тоже, повторюсь, нормально для летнего этапа подготовки. Сейчас мы уже более-менее все выровнялись и идём вперёд.

— Жара в Краснодаре вносит коррективы в рабочий график?

— В Краснодаре сейчас действительно очень жарко: асфальт, многоэтажки. Но у нас база находится за городом. Есть пруд, ветерок прохладный — жара вносит свои коррективы, но работать можно. Мы утром начинаем тренироваться в 9:15, а вечером — в 18:00. К этому времени на одном поле уже образуется небольшой тенёк, а по ходу тренировки оно целиком покрывается тенью, поэтому работать достаточно комфортно.

— Что с бóльшим интересом смотрите, Евро или Кубок Америки?

— Когда с утра встаю, заглядываю в статистику Кордобы, Кастаньо, Оласы, смотрю какие-то обзоры, но полноценно следить за Копа Америка очень сложно: они играют то в час ночи, то в четыре утра. Плюс параллельно идёт Евро. Конечно, к нему больше внимания благодаря удобному графику. Хотя те, кто в теме, говорят, что Кубок Америки в плане зрелищности для обычного болельщика намного интереснее и веселее чемпионата Европы. Всё-таки в Германии мы видим много неярких матчей, тогда как на Копе меньше дисциплины и более открытый футбол. И скорости там вроде повыше.

— На Евро что-то полезное для себя подметили?

— Прямо нового ничего не увидел. Но все мы подметили, например, австрийский прессинг. В очень хорошем состоянии испанцы, которые могут давить и играть в высокоинтенсивный, скоростной футбол, несмотря на тяжёлый сезон в Европе. Я больше всего ждал выступления немцев и возвращения Крооса. Нагельсман — отличный клубный тренер, и было интересно посмотреть на его работу со сборной. Жаль, что Германия и Испания сыграли так рано, матч был достоин финала.

— Как клубный тренер наверняка хотели бы невыхода Колумбии, Уругвая, Парагвая из группы на Копе?

— Для меня, конечно, было бы лучше, чтобы наши ребята раньше закончили и поскорее приехали в клуб. Но посмотрите на того же Кордобу: с какими глазами он идёт в каждый стык, как празднует голы или голевую передачу. Для них участие в этом турнире — большое событие. Уверен, что для Колумбии, Уругвая каждая победа на Копе — праздник. Поэтому я изначально желал нашим парням успехов, вплоть до победы в Кубке.

Хуниор Алонсо с детьми Фото: ФК «Краснодар»

— Есть уверенность, что все южноамериканцы вернутся в клуб?

— У всех контракты с клубом. Только Алонсо объявил, что у него есть опция в контракте, которой он воспользуется. Хуниор уже уведомил клуб об уходе и попрощался с командой. Он хочет вернуться к семье в Южную Америку. Официально об этом пока не объявлено, поскольку ещё нужно согласовать детали. А Кастаньо, Кордобу и Оласу, конечно же, ждём обратно.

— Уход Алонсо — большая потеря?

— Да, Алонсо был одним из лидеров и на поле, и в раздевалке. Большой профессионал: всё делает максимально хорошо, от разминки в тренажёрном зале до любых игровых упражнений. Не зря он в прошлом клубе был капитаном, где играли большие футболисты, и в «Краснодаре» даже без повязки стал лидером, особенно для латиноамериканских игроков, и примером для всех в плане профессионализма.

— Как я понимаю, его бесконечные переезды замучили?

— Это тяжело. Допустим, мы в конце августа за два дня до матча отправляемся на игру с «Динамо», потом переезжаем из Москвы в Нижний Новгород. Несколько дней там, потом возвращаемся в столицу. Суммарно 11 дней нас не будет дома. Конечно, это сложно. А не работающий в Краснодаре аэропорт усложняет приезд семей. Чьи-то семьи постоянно живут здесь, а кто-то приезжает на 7-10 дней и уезжает. Для них трансфер тяжёлый.

Останутся ли Сперцян и Кордоба и будут ли ещё трансферы на вход

— Не раздражают разговоры о возможном уходе Кордобы к прямому конкуренту?

— Нет смысла на это реагировать. Эдика Сперцяна вообще каждый день куда-то отправляют. У Джона контракт с «Краснодаром», и клуб не намерен его отпускать. Поэтому мы спокойны.

Джон Кордоба Фото: ФК «Краснодар»

— В «Краснодаре» есть футболист, который прямо сейчас не продаётся в принципе?

— Перед предложением «ПСЖ» трудно устоять. А других в клуб пока не поступало. Если что-то появится, будем рассматривать и обсуждать по мере поступления.

— Кордоба сегодня — сильнейший нападающий РПЛ?

— По моему мнению, да.

– Когда ждёте его обратно? Ему же положен будет отпуск после Копы?

— Посмотрим. Думаю, дней 7-10 отдыха после окончания турнира они все получат.

— Слышал, что в «Краснодаре» было негласное правило: начинается предсезонка — переговоры сворачиваются. Есть такое?

— Ещё один футболист нас покидает — Кади. Ушёл Баньяц в аренду. Есть футболисты, которым не хватает игровой практики и с которыми мы хотели бы расстаться, но не смогли это сделать в отпуске. Не договорились или были плохие предложения. Конечно, этот процесс идёт. Нет такого, что всё закрылось и мы ни с кем не разговариваем.

— Больше всего разговоров — про Сперцяна. Он остаётся?

— Ни одного официального предложения по нему в клуб не поступало. Мы рассчитываем на Эдо.

— Есть уверенность, что, сохранив его, получите максимально мотивированного футболиста?

— А что значит — сохранив его? Разве мы его куда-то не отпустили? На сегодня, повторюсь, ничего нет.

— Только разговоры?

— Все нагнетают, что он должен почему-то уехать. А почему он должен уехать? Эдик дома, вырос в этом клубе, он лидер «Краснодара» и один из лучших игроков чемпионата. Его семья здесь, его обожают в городе. Он прогрессирует и в следующем сезоне будет капитаном команды. Я не понимаю ажиотажа вокруг Сперцяна и всех этих разговоров, что Эдик должен обязательно уехать. Придёт «ПСЖ», как пришёл за Матвеем — сядем, обсудим. Если всё всех устроит — окей. А пока человек развивается, растёт и счастлив в «Краснодаре», нет проблем. Будет что-то — поговорим, а нет — продолжит играть здесь, и мы будем только рады этому.

— Вы изъявляли пожелание, чтобы потерь и приобретений было не больше четырёх. Ушли Сафонов, Волков, Баньяц, Кади и Алонсо — пришли Дюпин, Козлов, Смолов. Значит, ещё кто-то прибудет?

— Мы планируем, что клуб пополнят ещё минимум два футболиста.

— Один из них — центральный защитник?

— Да, для комплекта нам нужно четыре центральных защитника.

— Все трое пришедших — россияне. Совпадение или тенденция?

— На вратарскую позицию мы рассматривали только россиянина. А на остальных приоритетным было качество игры, а не национальность. Но паспорт РФ для новичка — это всегда дополнительный бонус. Всё-таки лимит никто не отменял.

Матвей Сафонов Фото: ФК «Краснодар»

— Вы Сафонова ещё в академии тренировали. Тяжело расставаться?

— Такова футбольная жизнь, и ничего с этим не поделаешь. Конечно, я расстроен, что он ушёл. Всё-таки Матвей был не только капитаном команды, но и человеком, которого я знаю много лет. С другой стороны, его путь — с первых классов академии до капитанства в «Краснодаре», первого номера сборной и трансфера за хорошие деньги в «ПСЖ» — это отличный пример для всех детей, которые здесь занимаются. Конечно, хотелось, чтобы в идеале он провёл здесь всю карьеру, но, когда за ним пришёл топ-клуб Франции, «Краснодар» не стал чинить ему препятствий и только помог. Будем теперь ещё и за «ПСЖ» болеть.

— Из вашей краснодарской молодёжки два кипера в «Зените», один — в «ПСЖ». Есть объяснение этой вратарской плодовитости?

— Я бы не назвал Латышонка и Адамова прямо своими воспитанниками. Всё-таки они 1998 года рождения, а Сафонов — 1999-го. В молодёжке тогда в основном играл Сафонов и не отдавал никому это место. Но периодически, когда Мотя уходил в основу, приходили другие ребята. Их прогресс показывает, что двухразовые тренировки в академии благоприятно сказываются на развитии наших вратарей.

Развитию их лучших качеств уделяется большое внимание. И подтверждение тому не только Сафонов, Латышонок и Адамов, но и Стас Агкацев, и Кокарев, который сейчас оставляет хорошее впечатление в Туле.

— Защитника Волкова в «Зенит» спокойно отпустили?

— В принципе, да.

— Если вы ставили справа в защиту вингера Олусегуна, значит, отношение к делу Волкова не вполне устраивало?

— Нет. Когда я пришёл, Волков был в сборной России. Вернулся с травмой. Она его беспокоила на протяжении всего весеннего отрезка. В ряде случаев он вообще был недоступен для игр, а когда выходил на замену, играл через боль, что тоже неправильно.

— Судя по его дерзким интервью, парень он непростой. Вы нормально ладили?

— Да, у нас были нормальные взаимоотношения.

— Если вы спокойно отпускаете Волкова и не берёте никого взамен, значит, считаете позицию правого защитника полностью укомплектованной?

— У нас есть на эту позицию Олусегун, Эктов, Петров. Плюс трансферное окно открыто. Всё в рабочем режиме.

— Как вообще в «Краснодаре» построен процесс приобретения/продажи футболиста — мнение главного тренера учитывается?

— Есть селекционный отдел, который подбирает футболистов. Механизм примерно такой: когда появляется понимание, что игрок доступен и нам подходит по всем компонентам, мне предлагают его посмотреть.

— Многих удивило приобретение Смолова — всё-таки ему уже 35-й год идёт. Чем Фёдор вас привлёк?

— Во-первых, на данный момент Фёдор — лучший бомбардир в истории «Краснодара». Когда он здесь играл, был образцом центрального нападающего: много открываний за спину, в отвал, отличная игра в штрафной, на опережение, удар с левой, правой ноги. Смолов хорошо понимает краснодарский футбол. И у нас с тех времён сохранились хорошие отношения. Второй момент: мы знали, что он и в 34 года достаточно мотивирован, и ему есть что доказывать. Он был недоволен своим игровым временем в весенней части сезона, хотя чувствовал в себе силы. Плюс мы понимали, что Колумбия — один из фаворитов Кубка Америки, а значит, Кордоба не вернётся в клуб к началу чемпионата, и нам придётся начинать сезон без него. У нас есть хороший молодой нападающий Кокшаров, но, к сожалению, его травма ещё требует определённого времени на восстановление. В общем, нужен был форвард, и мы смогли быстро договориться с Фёдором.

— Разделяете мнение, что Козлов — это главное открытие прошлого сезона среди молодёжи?

— За те 15 матчей в «Балтике» (с Кубком) Данила проявил себя очень ярко — и в тактико-техническом отношении, и в плане объёма работы. В некоторых играх Козлов пробегал больше 13 км. Такие качества, конечно, подкупают. К тому же ему всего 19 лет. Но это достаточно маленький отрезок, поэтому я сейчас поменьше говорил бы о Дане. Ему нужно сконцентрироваться и много работать. Он только в начале своего пути. Но предпосылки для роста большие.

— Окоронкво вернулся из тульской аренды лучшим бомбардиром Первой лиги. Теперь он готов к конкуренции за место в первом «Краснодаре»?

— Скорее всего, он продолжит карьеру в другом клубе.

— В спаррингах вы задействовали много молодёжи — есть среди них уже парни под основу?

— Когда мы собрались после отпуска, у нас осталось всего 10 полевых игроков. Большая часть молодёжки тренировалась и играла с нами. Для них это был хороший опыт. Мы лучше познакомились. Сейчас вся эта группа талантливых ребят перешла в «Краснодар-2». У них чемпионат начинается примерно в те же сроки, что и у основы. Поэтому постараемся не выдёргивать их с начала сезона из команды. Так же было с моей молодёжкой — её практически никто не трогал. Мы росли все вместе, командой. Просто кто-то зашёл в первый состав чуть раньше — как Уткин, Игнатьев, Сулейманов, Сафонов, а кто-то чуть позже — как Сперцян и Черников. Мы не хотим спешить и забирать кого-то, чтобы изредка выпускать на 5-10 минут. Им сейчас полезнее играть по 90 минут. Тем более «Серебро» Второй лиги — это взрослый футбол, пусть набираются опыта в играх с мужиками. Когда поймём, что созрели для РПЛ — придём за ними. Так было с Эдиком Сперцяном, который провёл отличный сезон и забил кучу мячей в ФНЛ. И с ним, и с Черниковым мы заранее понимали, что через полгода они переходят в основу полноценными игроками первой команды. Хотим, чтобы такая практика была и дальше.

Что такое стиль «Краснодара» и где было допущено роковое поражение (нет, не от «Зенита»)

— Покидая «Сабах» 1 февраля 2024 года, могли предположить, что пауза в практике у вас продлится меньше полутора месяцев?

— Мог предположить, что после возобновления чемпионата России появятся какие-то предложения.

— «Краснодар» ведь был не единственным?

— Да, один клуб РПЛ позвонил одновременно с «Краснодаром», в тот же день. Чуть раньше было «Динамо» Махачкала из Первой лиги.

— Как вообще происходило ваше возвращение?

— Мне позвонил Владимир Леонидович Хашиг. Предложил встретиться. Мы живём рядом — встретились, поговорили.

— Сколько вам потребовалось времени, чтобы принять решение?

— Это было одно из самых сложных решений в моей жизни. Но времени особо не было. Нужно было быстро решать и давать свой ответ. Я привык к сложностям и давлению, и в целом нам никогда не было легко (улыбается).

Мурад Мусаев Фото: ФК «Краснодар»

— Работая в Азербайджане, внимательно следили за родным клубом?

— Когда наши матчи не наслаивались, всегда смотрел «Краснодар». Когда играли в одно время, ограничивался обзорами.

— Вы же понимали, что улучшить результат Ивича будет гораздо сложнее, чем ухудшить? Что сильно рискуете своей тренерской репутацией?

— Вы правы, так и было. Поэтому и говорю, что это было сложное решение. Я понимал, что в прессе будет негатив оттого, что убрали тренера, с которым команда шла на втором месте, а до этого долго лидировала. Негатив — на руководство клуба и того человека, который придёт на место Ивича, кто бы им ни был. Предвидел, сколько полетит критики после первого же поражения. Ещё больше беспокоило другое.

— Что?

— Одной из главных задач было постепенно поменять стиль, уйти от игры в пять защитников. И я понимал, что для этого вообще нет времени. Когда я пришёл, все лидеры разъехались по сборным, и в Краснодаре осталась только половина команды. Фактически первый матч с «Локомотивом» мы играли с двумя совместными тренировками, одна из которых — предыгровая. Я понимал: если мы закончим сезон хорошо, все скажут, что это не моя заслуга. Зато если финишируем не очень хорошо — а для этого были предпосылки — все неудачи повесят на меня. Конечно, в идеале было прийти летом или зимой, но выбора не было. Когда поступило предложение, я немного подумал и принял его. Сейчас понимаю, что сделал всё правильно, это огромный опыт.

— Какая задача была всё-таки первостепенной — вернуть фирменный футбол или команду — на первое место?

— Все понимали, что «Краснодар» на одно очко отставал от «Зенита», и все хотели побороться за чемпионство — и я, и футболисты, и клуб в целом. Об этом не нужно было говорить. Мне не сказали: переверни всё с ног на голову. Разговор был о том, чтобы двигаться шаг за шагом.

— Вы говорили: «В плане игры мне сказали играть в тот футбол, который я ставил раньше». Расшифруете для неспециалистов, что конкретно имелось в виду?

— Чтобы «Краснодар» играл от себя, с позиции силы. Во главе угла должна стоять не подстройка под соперника, а свой футбол. Вне зависимости от того, с кем ты играешь — с лидером или аутсайдером. Такой футбол подразумевает высокий прессинг, контроль мяча, давление.

— И с чего вы начали эту перестройку?

— С тренировочного процесса, теоретических занятий. С анализа того тренировочного процесса, который был при прошлом штабе. У нас они сильно отличаются. Тут нужно было быть очень аккуратными с нагрузками. Второй момент: тренировочные подходы у нас [с Ивичем] абсолютно разные. Нам хотелось играть по-другому. Например, не опускать флангового нападающего пятым защитником. У нас они должны были располагаться выше, чтобы это давало возможность для более агрессивных переходов. Подняли выше Сперцяна, вернули в состав Кади, который может играть между линиями, поставили атакующим защитником Олусегуна. Изменений и разных нюансов было много. Ещё раз хочу подчеркнуть: Владимир Ивич проделал отличную работу. У него интересные идеи, и его стиль даёт результат. Просто «Краснодар» хочет играть немного в другой футбол, и это нормально.

— Из команды 2021 года вы обнаружили в «Краснодаре», кажется, всего пятерых ребят — Сафонова, Агкацева, Кайо, Черникова и Сперцяна.

— Петров ещё.

— Но вот именно молодые воспитанники существенно прибавили за эти три года?

— Когда я уходил, Сафонов уже был лучшим вратарём России, играл в Лиге чемпионов, Лиге Европы и сборной. Он этот уровень держит много лет. Черников и Сперцян при мне дебютировали. Если тогда они ещё были практически дети, то теперь — взрослые мужики и настоящие лидеры. Когда я вернулся, и Матвей, и Саша, и Эдо очень хорошо нас приняли. Я их с детства знаю, и такое отношение мне было особенно приятно. Они всё делали для того, чтобы у нас всё получилось. Также отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков за теплоту и поддержку.

— А иностранцы как встретили? Александр Сторожук, например, в нашей беседе не скрывал, что испытывал проблемы в коммуникации с легионерами.

— Естественно, я со всеми иностранцами переговорил индивидуально. Все заверили, что они профессионалы своего дела, поэтому продолжат работать на максимуме, и я могу на них положиться. Мы были открыты: если мне что-то не нравилось, я прямо говорил им. И точно так же они могли высказать своё мнение. Всё-таки рабочий процесс менялся довольно серьёзно. Считаю, что за два с половиной месяца у нас сложились хорошие рабочие отношения.

— В первом же матче, с «Локомотивом» в Москве, вы выставили трёх центральных защитников. Разве это не противоречило той самой философии или там выбора не было?

— Во-первых, у Оласы была дисквалификация, а у Петрова — травма. Возможности сразу перейти на четвёрку просто не было. Рабочая левая нога — только у Алонсо. Плюс многие были в сборных, и мы не могли ничего нового наиграть. Поэтому оборону не стали трогать. Единственное, подняли Сперцяна повыше и поменяли некоторые алгоритмы развития атаки. Уже в следующем матче с Нижним была совсем другая история в плане схемы.

— Тем не менее после «Локомотива» эксперты заголосили: и где же атакующий футбол?

— От вас первый раз слышу. Скажу честно: я вообще ничего не читаю и не смотрю. Не важно — выиграли или проиграли. Меня это не интересует. Да, матч с «Локомотивом» был неидеальным, не всегда разбирались по прессингу, но тем не менее имели хорошие шансы забить второй гол. И в целом второй тайм провели качественно — только в концовке пропустили быструю атаку. Как бы то ни было, «Локо» — сильная команда, и ничья на выезде — нормальное начало.

Аншлаг на матче с «Зенитом» Фото: ФК «Краснодар»

— Игра с «Зенитом» уже была ближе к тому, что вы хотите видеть в идеале?

— По мне, с «Зенитом» был хороший матч по содержанию. Мы вели в счёте, и всё неплохо складывалось в первом тайме, но два эпизода после перерыва переломили ход встречи. И всё равно мы играли до конца, оказывали давление, пацаны бились изо всех сил. На стадионе была фантастическая атмосфера, и игра могла качнуться в любую сторону.

— Не испугались самих себя после первого тайма?

— Не было такого. При счёте 1:0 и до конца первого тайма была хорошая игра. Получались переходы из атаки в оборону, мы высоко возвращали себе мяч. Поэтому — нет, не показалось. Была другая проблема: мы и потом плохо начинали второй тайм — это и с «Ахматом», и с «Сочи» было. Эта ситуация повторялась. Не думаю, что она была связана со страхом.

— Нашли корень проблемы?

— Дело в концентрации. Мы и в перерыве матча с «Динамо» это обсуждали. Сказали тренеру по физподготовке чуть больше встряхнуть игроков в перерыве. И с «Динамо» уже мы забили гол в начале второго тайма, и в целом были собраны.

— Ключевым в «золотой» гонке вы назвали поражение от «Ахмата» — почему именно его?

— Мы играли дома и были фаворитами в этом матче. Были хорошие возможности забить, забрать три очка. К сожалению, в первой же атаке во втором тайме пропустили гол. Вынуждены были сильнее раскрыться. Тут всё было в наших руках, но мы не реализовали те моменты, которые создали.

— Таблица не давила на футболистов?

— Когда ты идёшь на первом-втором месте и смотришь туда, это давит, что бы ты ни говорил. Каждый из нас хочет стать чемпионом.

— За развитием событий в матче «Зенит» — «Ростов» на краснодарской скамейке следили онлайн?

— Вся скамейка следила, а я где-то на 90-й минуте спросил: «Какой счёт?»

— Серьёзно?

— Абсолютно. Я понимал, что должен быть сконцентрирован на нашей игре. Если бы мы потеряли своё преимущество, уже неважно было бы, как играет «Зенит». После удаления Паршивлюка я повернулся и спросил, какой счёт в Питере. Мне сказали: «2:1». До этого было не до «Зенита».

— Ваша реакция?

— Удивления точно не было. Всё-таки «Зенит» играл дома, он сильнее. Я даже не стал интересоваться развитием событий. Только потом узнал, что «Ростов» вёл в счёте и мы минут 20 были чемпионами в онлайн-таблице. Это всё прошло мимо меня — я был весь в игре.

— Признайтесь честно, была надежда на помощь соседей?

— Да, конечно, была надежда, несмотря на то что «Зенит» был явным фаворитом. «Ростов» — хорошая команда, они провели неплохой сезон, у них есть свой стиль. Я понимал, что они могут доставить «Зениту» проблемы, и они их доставили. К сожалению, пропустили гол, которого можно было избежать. Но «Ростов» дал бой.

— Исходя из развития событий в майских матчах, это серебро — скорее приобретение, чем упущение?

— С одной стороны, это лучший результат в истории клуба. С другой — чемпионство было, как никогда, близко. Конечно, мы расстроены, что могли побороться за титул, но за эти 10 туров так и остались при своих. Смешанные чувства.

— Срок нового контракта — два года — говорит о том, что ожидания президента вы скорее оправдали.

— Когда мы только начали работать, сыграли два-три матча, Сергей Николаевич сказал: «Неважно, на каком месте мы закончим. Я вижу, как работает твой штаб, и рад, что ты вернулся. Сильно не переживай за результат — будем работать вдолгую. Мы отдаём все силы, а там увидим, куда нас это приведёт».

— Какой из 10 матчей весны вам доставил полное удовлетворение?

— Очень понравилась игра с «Факелом». 60 минут против «Динамо» было хорошо в плане контроля, высокого прессинга, переходов. Но против Воронежа мне понравилось и как атаковали, и как оборонялись. Надо отдать должное Ташуеву: при нём «Факел» действовал смело и хотел играть в футбол, прессинговал.

— Ташуев вроде бы и в «Краснодаре» когда-то ставил такую игру.

— Возможно. Честно скажу: я плохо помню тот «Краснодар». Но Евгений Калешин — он был тогда капитаном — мне рассказывал, как тренировочный процесс строился и о принципах игры. Наверное, это можно назвать краснодарским стилем.

— Есть уверенность, что команда поняла и приняла ваши требования?

— Думаю, что мы ещё в процессе. Где-то есть хорошие моменты, но впереди много работы. Это будет сложно, но мы уже долго работаем, посыл понятен, и я верю в ребят, что у нас всё получится.

— Позиционная атака — самое сложное, что есть в футболе?

— Думаю, да, плюс высокий прессинг. Особенно сейчас, когда многие команды научились обороняться. Когда против нас даже «Зенит» или «Спартак» выходили в пять защитников, это было немного неожиданно. Я уже не говорю про клубы попроще, вроде «Ахмата» или «Пари НН». Сегодня часто приходится преодолевать насыщенную оборону. Нужно быстро двигать мяч, принимать решения, совершать много движения без мяча и часто менять позиции. Это поставить сложнее всего.

— В молодёжке «Краснодара» и «Сабахе» вы уделяли большое внимание высокому прессингу. Состав нынешней команды позволяет так играть?

— Большинство футболистов у нас молодые ребята. И вся полузащита способна выполнять эту работу. И Батчи, и Са — тоже такие трудяги. Мы будем пытаться встречать соперника высоко, использовать прессинг и сразу вступать в отбор при потере мяча. Подбор футболистов позволяет это делать.

Как изменился за три года Галицкий и даёт ли он советы по составу

Сергей Галицкий и Мурад Мусаев Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— Слуцкий когда-то признавался в гостях у «Чемпионата», что на первых порах в ЦСКА внутренне сжимался, когда ему звонил Гинер. У вас с Галицким такое было?

— Не было. Я с ним общался, ещё работая в академии, в молодёжке. У нас регулярно проходили совещания с участием тренеров, на которых присутствовал и Сергей Николаевич. Я понимал, как себя нужно вести. Каждый разговор с ним очень интересен и не вызывает таких эмоций, какие описывал Леонид Викторович.

— Сейчас часто общаетесь?

— Может быть, раз в неделю Сергей Николаевич приезжает на базу, смотрит тренировки. После домашних матчей он спускался, мы разговаривали. Бывает, может набрать, спросить, как прошло занятие, как новички — обычные, рабочие моменты.

— Удавалось когда-нибудь его переспорить или даже не пытались?

— Ты всегда говоришь свою позицию, аргументированно. А если просто зарубиться, я думаю, его никто не переспорит. Невозможно.

— Почему?

— Он просто любит спорить. Я могу не соглашаться с ним по тому или иному вопросу, это нормально, но вступать в полемику не стану. Тут без шансов (смеётся).

— О себе вы говорили: стал спокойнее. А Галицкий внутренне изменился за это время, может быть, стал менее категоричным в общении?

— Нет, это тот же эмоциональный и энергичный человек, каким он был и три года назад, и раньше. В этом плане вообще ничего не изменилось. У него куча идей, сил, эмоций — всё то же самое.

— Каждый тренер «Краснодара» обречён на вопросы о влиянии президента на состав, игру команды. Спрошу и вас об этом.

— Я уже, наверное, 100 раз об этом говорил, но повторю в 101-й раз вам: это его клуб, и он хочет знать, что в нём происходит. Сергей Николаевич стремится всячески помочь тренеру. Но ни шесть лет назад, ни сейчас он никогда не лез в тренерские решения. Ни в состав, ни в тактику, ни во что. Если футболисты увидят, что тренер — не главный и выполняет чужие решения — будет бардак и катастрофа. И в плане результатов ничего не получится. Я думаю, что это всем понятно, но почему-то этот вопрос возникает периодически.

— У вас есть версия почему?

— Это же вы, журналисты, этот миф создали. Лучше у ваших коллег спросить (улыбается).

– А насколько вы сейчас другой тренер по сравнению с тем, каким были во время первого этапа в «Краснодаре»?

— Все мы меняемся, это нормально. Меняются какие-то детали в тренировочном процессе, в анализе. Появился большой опыт в общении с иностранными футболистами. Мне понравилось, как мы, тренеры, повели себя в критической ситуации — после двух поражений и ничьей.

— Как?

— Мы оставались абсолютно спокойны, много общались с игроками, были уверены в себе. Внесли коррективы в тренировочный процесс. В том числе благодаря этому смогли переломить ситуацию и добиться двух побед. Глобально я остался тем же, что и был, но надеюсь, что какие-то нюансы в моей работе стали лучше.

— По-прежнему не можете заснуть после поражений?

— Сложно, да.

— Какая была самая тяжёлая ночь этой весной?

— Да все были бессонные. Неважно — выиграли или проиграли. После «Динамо» как заснуть было? Нереально. Долго думаешь, пересматриваешь моменты. Ничего страшного.

— В Краснодаре до капельниц не доходило?

— Нет-нет, я уже понял, что нужно делать. Больше до капельницы не доходит. В крайнем случае можно принять мелатонин и чуть-чуть позже, но заснуть.

— Когда было тяжелее психологически, этой весной или три года назад?

— Эта весна — пока самое сложное испытание в моей тренерской карьере. Сложнее Лиги чемпионов в ковид, когда у тебя нет игроков.

— Бывают моменты, когда сожалеете об отсутствии игрового бэкграунда?

— Не вижу в этом проблем. Мне не нужно показывать футболистам, как жонглировать мячом или бить по воротам. Хотя я это всё умею делать. Ещё работая в академии «Краснодара», всему этому научился и мог продемонстрировать ребятам любой технический элемент. Что касается понимания футбола, то я работаю тренером с 2005 года, и с этим не возникает никаких трудностей.

Почему Мусаев не такой, как все

— Два года назад вы говорили: «Нужно выиграть чемпионат, Кубок – это важно.

— Но важнее, что хочу оставить после себя воспоминание, что я был смелым тренером. Не ставил автобус, не боялся никого и со всеми играл в атакующий футбол».

— Этой философией вы ещё в академии прониклись?

— Да, в академии. Твоя задача как детского тренера состоит в том, чтобы дети развивались. А развиваться они будут, только если ты ставишь сложный атакующий футбол и идёшь на риск. Лучше сыграть хорошо и не выиграть, чем добиться победы с минимальным количеством футбола. Поэтому мы в академии и шли на риски, придумывали разные схемы, чтобы сделать игру более атакующей. Моё мышление сформировал именно детский, юношеский футбол, где ты всегда идёшь вперёд.

— Изначально этот посыл исходил от президента клуба?

— В «Краснодаре» всё, что касается философии, идёт от президента. Но ещё раньше я работал в академии «Краснодара-2000». Там тоже был хороший тренерский состав, и мы думали только об атаке. Попав в «Краснодар», я понял, что мне его клубные установки очень близки. Я уже работал в этом направлении пять лет.

Мурад Мусаев и Курбан Бердыев Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— Вам и сегодня зазорно сыграть цинично, от обороны?

— Здесь нет ничего зазорного. Это просто твой стиль. И у каждого тренера он свой. Для меня Бердыев — один из лучших наших тренеров. Мне не нравится такой футбол — 5-3-2, 5-4-1. Но как Курбан Бекиевич строил свои команды, как они брали золото в России и играли в еврокубках — это большое мастерство! Я очень уважаю его. Есть тренеры, которые каждый матч подстраиваются под соперника, зеркалят его, играют на нейтрализацию его сильных сторон — это тоже искусство! Для меня нет плохих тренеров. Мы просто все разные, и каждый идёт своим путём. Я с уважением отношусь ко всем коллегам. Допустим, сегодня у меня команда сильнее, а у него — слабее. Он приезжает и выстраивает очень глубокую линию обороны, рассчитывая на стандарты и быстрые атаки. Он так решает проблему. А кто-то, как Ташуев в «Факеле», играет 4-4-2, идёт прессинговать — хоть «Спартак» на выезде, хоть «Краснодар», ему всё равно. Каждый тренер хорош, и их идеи — тоже. Я никогда не стану кого-то осуждать. У всех свой путь.

— И вас никогда не подмывает сыграть порассчётливее, погибче?

— Вы не думайте, что мы не смотрим соперника. Конечно, изучаем и разбираем, без этого никуда. Но сыграть от обороны, цинично — пока у меня такого желания не возникает. Хочу найти счастье в других компонентах игры.

— Но даже шестикратный чемпион Семак не стесняется иногда играть от соперника.

— Есть модели игры, которые, возможно, дадут лучший результат. Если ты подстраиваешься, зеркалишь, играешь низкий блок с быстрыми атаками, возможно, ты наберёшь больше очков. Но я — тренер «Краснодара», и здесь другой подход. Я искренне верю, что через атакующий футбол можно набрать много очков. Но для этого в каждом матче должна быть работа на пределе своих возможностей со стороны всей команды. И тогда будет результат, и будет вера в то, что ты делаешь, и ты сможешь дальше совершенствоваться. Это тяжёлый путь, но я готов по нему идти.

— Есть ощущение, что «Краснодар» закрепился в статусе топ-клуба, или он таким и был?

— Смотрите: клуб достаточно молодой, но уже есть три бронзы, серебро, два финала Кубка России, масса футболистов дошла до сборной. Много воспитанников в других командах Премьер-Лиги. В стране есть группа отличных команд, и «Краснодар» однозначно в неё входит. Считаю, что на данном этапе развития у нашего клуба всё хорошо. И внутри все спокойны насчёт развития клуба.

— Что делать желающим стать чемпионами, учитывая трансферную гиперактивность «Зенита»?

— Всё возможно, и последний сезон это показал. Борьба шла до последнего тура. Со всеми можно бороться и набирать очки. Всё, что от нас требуется — это хорошо выполнять свою работу. Чемпионат России стал суперконкурентным, и ты не можешь никого обыграть просто так. Любая победа требует огромных усилий. Раньше говорили: вот «Зенит» выигрывает в одну калитку. А теперь говорят: выигрывает только в последнем туре, потому что ему это неинтересно. Ну это же хорошо, что команды выровнялись и набирать очки стало тяжело везде и каждому!

Мурад Мусаев перед матчем с «Челси» в ЛЧ Фото: ФК «Краснодар»

— Вы выводили «Краснодар» в группу ЛЧ и дважды в евровесну в Лиге Европы. Отсутствие международных турниров сильно бьёт по мотивации — вашей и футболистов?

— Не бьёт по мотивации. Сейчас есть Кубок, чемпионат. Надо занять здесь самые высокие места. Посмотрите наши матчи с «Зенитом» или с «Динамо». Атмосфера на стадионе была уровня плей-офф Лиги чемпионов! Я в город вышел — не смог пройти один квартал: все подходят, желают успеха, фотографируются. Весь город живёт футболом. Люди приходят на матч, как на праздник. Делают баннеры, дети рисуют маленькие плакаты в поддержку команды. Ты едешь на стадион за полтора часа — и видишь море людей, которые тебя поддерживают. В городе, в крае — бум футбола. Мы должны понимать: сейчас так, нет еврокубков. Ничего страшного. Я вижу только плюсы. Вернутся еврокубки — будем рады. Будем пытаться попасть туда и добиться результата. А пока их нет, постараемся сделать хороший продукт у себя в стране. Он уже у нас достаточно качественный.

— Этот «Краснодар» мог бы пошуметь в еврокубках или сыроват ещё?

— Уверен, что мог бы. Вот вы говорите, что открытый футбол не всегда позволяет добиться максимального результата и иногда для победы лучше сыграть прагматично. Я согласен, что чаще так и бывает и прагматичный футбол может дать тебе больше очков. Но мы нормально себя чувствовали в еврокубках, играя в открытый футбол. И много ярких матчей было. Там все пытаются играть открыто, и мы к этому оказывались готовы. Не зря в группу Лиги чемпионов выходили и дважды — в евровесну. «Байер» прошли, почти прошли «Валенсию», пропустив гол на последних минутах. Для Европы наш футбол был подходящим. И очков мы набирали много.

— Вы же понимаете, что после второго места давление и ответственность будут только выше?

— Если ты тренер «Краснодара», у тебя всегда есть ответственность. Каждый день максимально хорошо делаем свою работу, чтобы ей соответствовать. Сейчас подобрался отличный коллектив, ребята очень хорошо тренируются. Порядок с дисциплиной. Поэтому мы спокойно ждём начала сезона. Не боимся ни давления, ни соперников.

— 13 июля «Краснодар» впервые сыграет за Суперкубок. Волнение уже есть?

— Рабочее состояние. Небольшое волнение есть, и это хорошо. Ты в предвкушении, ждёшь, это будет большая игра. В Волгограде любят футбол, будет полный стадион. Сейчас закончим сборы, и всю неделю мысли будут только о том, как добиться первого трофея в истории клуба.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

— «Краснодар» его как никто заждался.

— «Краснодар», конечно, хочет титул. Но не любым путём. Мы хотим к нему прийти своей дорогой.

— Через красивый футбол?

— Через смелый футбол.