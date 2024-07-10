Тренер «Краснодара» Мусаев: Волкова в «Зенит» спокойно отпустили

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о переходе Сергея Волкова в «Зенит».

— Защитника Волкова в «Зенит» спокойно отпустили?

— В принципе, да.

— Если вы ставили справа в защиту вингера Олусегуна, значит, отношение к делу Волкова не вполне устраивало?

— Нет. Когда я пришёл, Волков был в сборной России. Вернулся с травмой. Она его беспокоила на протяжении всего весеннего отрезка. В ряде случаев он вообще был недоступен для игр, а когда выходил на замену, играл через боль, что тоже неправильно.

— Судя по его дерзким интервью, парень он непростой. Вы нормально ладили?

— Да, у нас были нормальные взаимоотношения, — рассказал Мурад Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.