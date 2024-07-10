Мурад Мусаев: Галицкого никто не переспорит, без шансов

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о президенте южного клуба Сергее Галицком. По словам специалиста, Галицкого практически невозможно переспорить.

— Удавалось когда-нибудь переспорить Галицкого или даже не пытались?

— Ты всегда говоришь свою позицию, аргументированно. А если просто зарубиться, я думаю, его никто не переспорит. Невозможно.

— Почему?

— Он просто любит спорить. Я могу не соглашаться с ним по тому или иному вопросу, это нормально, но вступать в полемику не стану. Тут без шансов (смеётся), — рассказал Мурад Мусаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, в минувшем сезоне «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.