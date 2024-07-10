ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нидерланды — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» объявил игровой номер Килиана Мбаппе

«Реал» объявил игровой номер Килиана Мбаппе
Комментарии

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил об изменении игровых номеров у ряда футболистов.

Так, новичок команды Килиан Мбаппе будет выступать за «Королевский клуб» под девятым номером. Эдуарду Камавинга, у которого ранее был 12-й номер, теперь будет играть под «шестёркой». Федерико Вальверде получил восьмой номер, а Орельен Тчуамени — 14-й. Арда Гюлер взял себе 15-й номер, а Хесусу Вальехо достался номер «18».

Фото: Официальный сайт «Реала»

Отмечается, что уже с завтрашнего дня «Реал» начнёт продавать футболки с обновлёнными номерами футболистов в своих фан-шопах.

Ранее сегодня «Реал» также объявил, что в следующий вторник, 16 июля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится презентация Килиана Мбаппе в качестве футболиста мадридского клуба. Ранее француз выступал за «Пари Сен-Жермен».

Материалы по теме
Мбаппе провалил Евро-2024. Об этом говорит статистика
Мбаппе провалил Евро-2024. Об этом говорит статистика
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android