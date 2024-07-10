«Реал» объявил игровой номер Килиана Мбаппе

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте объявил об изменении игровых номеров у ряда футболистов.

Так, новичок команды Килиан Мбаппе будет выступать за «Королевский клуб» под девятым номером. Эдуарду Камавинга, у которого ранее был 12-й номер, теперь будет играть под «шестёркой». Федерико Вальверде получил восьмой номер, а Орельен Тчуамени — 14-й. Арда Гюлер взял себе 15-й номер, а Хесусу Вальехо достался номер «18».

Фото: Официальный сайт «Реала»

Отмечается, что уже с завтрашнего дня «Реал» начнёт продавать футболки с обновлёнными номерами футболистов в своих фан-шопах.

Ранее сегодня «Реал» также объявил, что в следующий вторник, 16 июля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится презентация Килиана Мбаппе в качестве футболиста мадридского клуба. Ранее француз выступал за «Пари Сен-Жермен».