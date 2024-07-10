Мбаппе провалил Евро-2024. Об этом говорит статистика

Сборная Франции провела слабый чемпионат Европы. Полуфинал — скорее комплимент, нежели заслуженный результат. В шаге от финала французов остановила Испания. Ситуацию мог изменить лидер сборной Франции Килиан Мбаппе. В первом тайме он даже оформил ассист на Рандаля Коло Муани. Но затем Мбаппе загубил редкие моменты и в целом испарился. По крайней мере, по своим стандартам.
Килиан провалил Евро. Сейчас об этом можно говорить смело. И делает это сам Мбаппе — сразу же после матча с Испанией.
«Для меня Евро оказался провальным. В футболе всё просто: ты либо хорош, либо плох. Я не был хорош, поэтому мы едем домой».
Возможно ли, что это всего лишь визуальное восприятие игры Килиана, а на деле всё не так плохо? Смотрим на статистику Мбаппе на Евро.
|Матчи
|5
|Голы
|1
|Ожидаемые голы (xG)
|2,95
|Голевые передачи
|1
|Ожидаемые ассисты (xA)
|1,04
|Лучший игрок матча
|1
|Упущенные голевые моменты
|3
|Удары
|24
|Удары в среднем за игру
|4,8
|Удары в створ за игру
|1,8
|Точность передач
|88%
|Ключевые передачи
|0,6
|Успешность дриблинга
|55%
|Выигранные единоборства
|54%
|Жёлтые карточки
|1
Килиан Мбаппе
Фото: Alex Livesey/Getty Images
Вывод? Не самая мощная статистика для футболиста уровня Мбаппе. Не сравнить с лучшими турнирами Криштиану Роналду и Лео Месси.
Интересно, что Килиан забил всего один мяч за два Евро (2020, 2024). А на чемпионатах мира в 2018 и 2022 годах в общей сложности наколотил 12 голов. Чемпионат Европы — несчастливый для Мбаппе турнир? Главное, что сам Килиан признал слабое выступление. Впереди у него ещё парочка чемпионатов Европы — будет шанс выиграть трофей.