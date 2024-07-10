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Евро-2024: Килиан Мбаппе провалил ЧЕ, что сказал, статистика: сколько забил и отдал передач, подробности, сравнение с ЧМ

Мбаппе провалил Евро-2024. Об этом говорит статистика
Никита Паглазов
Мбаппе провалил Евро-2024
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И сам Килиан.

Сборная Франции провела слабый чемпионат Европы. Полуфинал — скорее комплимент, нежели заслуженный результат. В шаге от финала французов остановила Испания. Ситуацию мог изменить лидер сборной Франции Килиан Мбаппе. В первом тайме он даже оформил ассист на Рандаля Коло Муани. Но затем Мбаппе загубил редкие моменты и в целом испарился. По крайней мере, по своим стандартам.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/2 финала
09 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Испания
Окончен
2 : 1
Франция
0:1 Коло Муани – 9'     1:1 Ямаль – 21'     2:1 Ольмо – 25'    

Килиан провалил Евро. Сейчас об этом можно говорить смело. И делает это сам Мбаппе — сразу же после матча с Испанией.

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
нападающий сборной Франции

«Для меня Евро оказался провальным. В футболе всё просто: ты либо хорош, либо плох. Я не был хорош, поэтому мы едем домой».

Возможно ли, что это всего лишь визуальное восприятие игры Килиана, а на деле всё не так плохо? Смотрим на статистику Мбаппе на Евро.

Матчи5
Голы1
Ожидаемые голы (xG)2,95
Голевые передачи1
Ожидаемые ассисты (xA)1,04
Лучший игрок матча1
Упущенные голевые моменты3
Удары24
Удары в среднем за игру4,8
Удары в створ за игру1,8
Точность передач88%
Ключевые передачи0,6
Успешность дриблинга55%
Выигранные единоборства54%
Жёлтые карточки1
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Вывод? Не самая мощная статистика для футболиста уровня Мбаппе. Не сравнить с лучшими турнирами Криштиану Роналду и Лео Месси.

Интересно, что Килиан забил всего один мяч за два Евро (2020, 2024). А на чемпионатах мира в 2018 и 2022 годах в общей сложности наколотил 12 голов. Чемпионат Европы — несчастливый для Мбаппе турнир? Главное, что сам Килиан признал слабое выступление. Впереди у него ещё парочка чемпионатов Европы — будет шанс выиграть трофей.

Подробности вылета Франции с Евро-2024:
Францию убрали с Евро! Эта Испания слишком хороша даже для Мбаппе
Францию убрали с Евро! Эта Испания слишком хороша даже для Мбаппе
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