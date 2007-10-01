Спахич: болельщики должны поддерживать команду
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Полузащитник «Локомотива» Эмир Спахич после поражения от «Амкара» со счётом 0:1 рассказал, что у него не вызвали восторга баннеры болельщиков, которые призывали главного тренера Анатолия Бышовца покинуть клуб.
«Все мы знали, что „Амкар“ – очень хорошая команда, которая особенно агрессивно играет в родных стенах. Шансов на приемлемый результат у нас практически не было. За игру мы не смогли создать ни одного голевого момента. Игра у нас не пошла. Из-за потерь ряда наших игроков.
Мне не очень понятно, что на гостевом секторе болельщики растянули баннер „Тренер, уходи“. Бышовец сейчас – наш главный тренер, а болельщики должны поддерживать команду, а не развешивать подобные вещи», – приводит слова Спахича «Спорт день за днём».
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