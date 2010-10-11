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Ковалевски находится в поиске нового клуба. "Сибирь" не возражает

Ковалевски находится в поиске нового клуба. "Сибирь" не возражает
Футбол / РФПЛ

Голкипер «Сибири» Войцех Ковалевски, потерявший место в основном составе сибиряков, находится в постоянном поиске нового клуба. Генеральный директор «Сибири» Лев Стрелков дал понять, что сибиряки готовы досрочно расторгнуть контракт с Ковалевски, если поляк найдёт вариант трудоустройства в другой команде.

Впрочем, по словам главного тренера «Сибири» Игоря Криушенко, Ковалевски наверняка останется в команде как минимум до конца текущего сезона.

Напомним, что контракт 33-летнего голкипера с новосибирцами действует до конца 2011 года.

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