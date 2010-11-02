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Новакович: игроки "Кёльна" прониклись новым командным духом

Новакович: игроки "Кёльна" прониклись новым командным духом
Футбол / Германия 0

Футболист немецкого «Кёльна» Миливое Новакович заявил в интервью интернет-изданию Bundesliga.de, что после последних катаклизмов в клубе команда смогла воспрянуть духом и начать играть по-другому.

«Состояние команды видно на поле. Доказательством моих слов служит последняя игра с „Гамбургом“. Игроки прониклись новым командным духом. Когда такой футболист, как Лукаш Подольски не жалеет себя на поле и борется до конца, так же поступают и остальные игроки. Нам необходим лидер, который ведёт за собой всю команду. И безразлично, кто станет автором голов – им радуются все игроки и поздравляют друг друга. Очень приятно видеть такое», — заявил Новакович.

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