Новакович: игроки "Кёльна" прониклись новым командным духом
Футболист немецкого «Кёльна» Миливое Новакович заявил в интервью интернет-изданию Bundesliga.de, что после последних катаклизмов в клубе команда смогла воспрянуть духом и начать играть по-другому.
«Состояние команды видно на поле. Доказательством моих слов служит последняя игра с „Гамбургом“. Игроки прониклись новым командным духом. Когда такой футболист, как Лукаш Подольски не жалеет себя на поле и борется до конца, так же поступают и остальные игроки. Нам необходим лидер, который ведёт за собой всю команду. И безразлично, кто станет автором голов – им радуются все игроки и поздравляют друг друга. Очень приятно видеть такое», — заявил Новакович.
- 2 июля 2020
-
20:51
-
20:44
-
20:31
-
20:30
-
20:17
-
20:05
-
19:56
-
19:56
-
19:33
-
19:24
-
19:14
-
19:01
-
18:50
-
18:35
-
18:35
-
18:28
-
18:16
-
18:15
-
18:05
-
18:00
-
17:57
-
17:54
-
17:41
-
17:33
-
17:30
-
17:27
-
17:25
-
17:16
-
17:15
-
17:00
-
16:59
-
16:58
-
16:52
-
16:45
-
16:34
Партнерский контент