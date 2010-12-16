Ловчев: Вагнер с Думбиа весной будут куда нужнее

Известный футбольный специалист Евгений Ловчев считает, что российские клубы несколько лукавят, когда говорят о важности места России в таблице коэффициента.

«Конечно, важно учитывать стратегические интересы клубного футбола страны (а нам, напомню, надо догонять португальцев, чтобы снова застолбить за собой три места в Лиге чемпионов), но, как мне представляется, тактические интересы всё же превалируют.

Да, очки были важны, но всё-таки своя рубашка ближе к телу. И с этим ничего особенно не сделаешь. Как осуждать клуб, отпустивший лидеров на каникулы заранее? Тем более в этом плане – набора очков в общую копилочку – к ЦСКА претензий быть вообще не должно. Да, хотелось сделать таблицу, как в фигурном катании (там ведь раньше высшей оценкой было 6,0), но… Вагнер с Думбиа, главные забивалы, на каникулах, и весной они будут куда нужнее, чем на промерзшем поле в Праге», — цитирует Ловчева Sovsport.ru.