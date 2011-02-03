"Динамо" выставило на трансфер Ребко и ещё двух игроков
Московское «Динамо» не рассчитывает на услуги полузащитников Алексея Ребко, Эдгараса Чеснаускиса, а также форварда Мартина Якубко. Как сообщает официальный сайт бело-голубых, клуб работает над трудоустройством указанных футболистов.
Кроме того, столичным клубом достигнута договорённость об аренде Юрия Кириллова в самарские «Крылья Советов».
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