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"Милан" потерпел поражение в Палермо

"Милан" потерпел поражение в Палермо
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Лидер чемпионата Италии «Милан» потерпел поражение в рамках 30-го тура. Россонери уступили в гостях «Палермо», встреча завершилась со счётом 0:1.

Единственный гол в матче был забит на 10-й минуте. После подачи с углового Гоян подобрал мяч на линии вратарской и вколотил его в сетку.

Стоит отметить, что последний раз «Милан» побеждал дома у «Палермо» в феврале 2006 года. Тогда россонери выиграли со счётом 2:0, а голами отличились Индзаги и Шевченко (с пенальти).

Чемпионат Италии
30-й тур

«Палермо» (Палермо) – «Милан» (Милан) – 1:0
Гол: Гоян, 10 (1:0).

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