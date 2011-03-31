"Терек" крупно победил ставропольское "Динамо"

В рамках подготовки к матчу 3-го тура Премьер-Лиги с «Томью» футболисты «Терека» провели контрольный матч со ставропольским «Динамо». Как сообщает официальный сайт грозненцев, встреча завершилась крупной победой подопечных Рууда Гуллита.

Контрольный матч

«Терек» (Грозный) — «Динамо» (Ставрополь) — 3:0

Голы: Кацаев, 22 (1:0); Мгуни, 35 (2:0); Феррейра, 82 (3:0).