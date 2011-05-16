В лазарете нальчан остаётся три футболиста

Во вторник «Спартак-Нальчик» приступит к подготовке к матчу 10-го тура Премьер-Лиги с «Кубанью». Как сообщает официальный сайт клуба, в лазарете по-прежнему находятся три игрока нальчан.

Не участвуют в тренировках Арсен Гошоков, получивший повреждение головы в матче с «Ростовом», Давид Сирадзе, повредивший ахиллово сухожилие за день до матча 9-го тура, а Йован Голич, перенёсший зимой операцию на крестообразных связках, работает по индивидуальному графику.