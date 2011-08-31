Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент: по крайней мере до следующего трансферного окна Павлюченко в "Тоттенхэме"

Агент: по крайней мере до следующего трансферного окна Павлюченко в "Тоттенхэме"
Комментарии

Олег Артёмов, агент нападающего «Тоттенхэма» Романа Павлюченко, заявил, что футболист сборной России не покинет лондонский клуб в ходе летнего трансферного окна.

«По крайней мере до следующего трансферного окна Рома останется в „Тоттенхэме“, — сказал Артемов изданию Sovsport.ru.

Ранее сообщалось о заинтересованности в Павлюченко со стороны „Порту“, „Эспаньола“ и „Сандерленда“.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022