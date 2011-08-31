Агент: по крайней мере до следующего трансферного окна Павлюченко в "Тоттенхэме"
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Олег Артёмов, агент нападающего «Тоттенхэма» Романа Павлюченко, заявил, что футболист сборной России не покинет лондонский клуб в ходе летнего трансферного окна.
«По крайней мере до следующего трансферного окна Рома останется в „Тоттенхэме“, — сказал Артемов изданию Sovsport.ru.
Ранее сообщалось о заинтересованности в Павлюченко со стороны „Порту“, „Эспаньола“ и „Сандерленда“.
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