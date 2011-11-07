Смородская: никаких проблем с контрактом Сычёва нет

Президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что контракт с нападающим Дмитрием Сычёвым рано или поздно будет продлён, а также отметила, что обратила внимание на баннер фанатов железнодорожников, появившийся на игре «Локомотива» с ЦСКА. Напомним, на баннере с портретом Сычёва была надпись «Стань нашей легендой».

«Контракт ещё не подписан с Сычёвым, но будет подписан. Так этот вопрос всех занимает, просто диву даюсь. У нас всё нормально с этим. Никаких особенных проблем в этом вопросе с контрактом Димы нет. Я обратила внимание на этот баннер, мы мониторим отношение болельщиков к игрокам и конкретно к Диме. Конечно, пожелание болельщиков видеть Диму в „Локомотиве“ для нас имеет значение», — цитирует Смородскую РИА «Новости».