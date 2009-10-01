Зарипов: такого не было у нас ещё… пожара

Нападающий "Ак Барса" - о неудачном старте сезона и о том, как дела начинают налаживаться, - в эксклюзивном интервью "Чемпионат.ру".

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов — о неудачном старте сезона и о том, как дела начинают налаживаться, — в эксклюзивном интервью «Чемпионат.ру».

Читайте новую запись Даниса Зарипова и его ответы на вопросы читателей на блоге «Настоящий татарин» на «Чемпионат.ру».

— Да, начало сезона мы провалили, — сразу резюмирует Данис Зарипов. — Даже установили новый рекорд клуба — опустились до 21-го места («Ак Барс» был в какой-то момент даже 23-м. — Прим. «Чемпионат.ру»). Сейчас стараемся исправить положение. Последние игры показали, что мы это можем и заслуживаем. С таким подбором игроков мы должны показывать высокие результаты. Не в одной игре, а в каждой.

— Неудачный, провальный, как вы говорите, старт «Ак Барса» с чем связываете? Разобрались уже в причинах?



— Нет. Хотя мы сами, на самом деле, ломали не раз голову над этим. И пока ничего не нашли такого. Ни к какому выводу не пришли. Конечно, много минусов в нашей игре, много ошибок. Многие тренерские задания мы не выполняем. Вот сейчас идёт работа над этим. Надеюсь, всё наладится.

Да, можно и на сыгранность списаться. Можно и много других причин привести. Но пока да, на самом деле моментов создаём не столько, сколько хотелось бы. А что и создаём, многое не реализуем. Даже не могу сказать, почему. Какая-то пока неуверенность в завершении атаки.

— Ваш партнёр по звену Алексей Морозов сказал, что пока недостаточно моментов создаёт команда. В этом проблема? Сыгранности не хватает?



— Да, можно и на сыгранность списаться. Можно и много других причин привести. Но пока да, на самом деле моментов создаём не столько, сколько хотелось бы. А что и создаём, многое не реализуем. Даже не могу сказать, почему. Какая-то пока неуверенность в завершении атаки.

— Есть мнение, что за счёт сокращённой предсезонки команды не успели хорошо подготовиться, у кого-то травмы, нет сыгранности. В этом может быть причина таких неожиданных результатов в начале чемпионата? Что с «Ак Барсом» происходит, что с «Динамо», что с «Локомотивом»…



— Нет, мне так совсем не кажется. Нет, не в этом причина. Первые игры всегда так даются — кому-то хорошо, кому-то тяжело. Но у нас задачи другие — в конце сезона показывать хорошие результаты. А сейчас мы делаем всё для этого.

— В этом сезоне, получается, антирекорд, поставили, но в прошлом-то тоже сначала далеко не в лидерах были, а в итоге выиграли Кубок Гагарина.



— Ну да. Прошлый сезон мы тоже не шибко начали. Но всё равно такого не было у нас ещё (пауза)… пожара.

— А что, прямо совсем пожар?



— Нет. Может, кто-то и раздул из этого пожар. У нас всё нормально. Мы не вешаем носа. И все уверены, что ситуацию выправим.

— Игра с «Нефтехимиком» для «Ак Барса» всегда важна из чисто принципиальных соображений. А тут в домашнем матче и Нижнекамску уступили.



— Тут всё зависит от настроя и от выполнения тренерского задания. Я в этом матче не участвовал, но видел его со стороны и видел, что ребята боролись до конца. Создали много моментов, но, к сожалению, не смогли их реализовать. А в ответ получили нелепые три гола. Вот и поражение.

Вы знаете, кто как. На самом деле со стороны я слышал многое. Кто с пониманием относится, кто критикует. Но тут каждому не угодишь. Просто я считаю, что не нужно обращать на это внимание, а заниматься свои делом спокойно и стараться показывать свой результат. На некоторые игры дворец не заполнялся, но так бывало всегда. А те, кто по-настоящему любит команду, преданные болельщики — они всегда приходят, поддерживают, независимо от результата и показываемой нами игры.

— А самый тяжёлый матч по ощущениям какой был? С «Салаватом»?



— Нет, всё-таки первый, с «Локомотивом». Было очень тяжело, потому что это первый матч, это открытие [чемпионата] и Кубок [открытия]. Хотелось перед своими болельщиками не оплошать. И у нас это получилось. Но сил мы там оставили много, и нам их не хватило в следующих играх.

— У Морозова как раз только дочка родилась, и он сыграл так блестяще. А команда как-то поздравила своего капитана?



— Конечно. Каждый подошёл, обнял, поцеловал. Пожелали всех благ ему, и [супруге] Ирине, и дочке Насте.

— Как в Казани болельщики к этой непростой ситуации команды относятся?



— Вы знаете, кто как. На самом деле со стороны я слышал многое. Кто с пониманием относится, кто критикует. Но тут каждому не угодишь. Просто я считаю, что не нужно обращать на это внимание, а заниматься свои делом спокойно и стараться показывать свой результат.

— Но болельщиков на «Татнефть Арене» меньше не стало?



— На некоторые игры дворец не заполнялся, но так бывало всегда. А те, кто по-настоящему любит команду, преданные болельщики — они всегда приходят, поддерживают, независимо от результата и показываемой нами игры. И им за это огромная благодарность. Конечно, мы будем исправляться. И ждём болельщиков всегда.

По последним двух играм я оцениваю игру нашего состава как довольно неплохую. И результативность у нас в этих матчах повысилась. Я набрал пять очков в последних двух играх. Только по ним я могу оценить свою игру достойно. А по предыдущим играм, если не брать матч с Ярославлем, можно поставить твёрдую двойку.

— Сейчас многие команды, от которых ждут хорошего результата, играют не блестяще. В «Динамо» вообще какая-то паника, болельщики кричат своему главному тренеру: «Котов, уходи!». В Казани такой истерики ведь нет?



— Да вроде бы такого у нас не наблюдалось. Это обычная ситуация, по сути, которая присутствует в каждом дворце и в начале сезона, и вообще. Это будет происходить во всех неудачных играх домашней команды. Только тогда, когда команды выйдут на свой уровень к середине сезона, болельщики перестанут кричать, критиковать всех, а будут только поддерживать.

— А вообще с учётом задач таких команд, как «Ак Барса», «Локомотив», «Динамо», стоит сейчас обращать внимание на такое неудачное начало?



— Конечно, закрывать глаза на это ни в коем случае нельзя. Потому что если спокойно относиться к этому, это может и затянуться.

— Как у «Авангарда» в прошлом сезоне?



— Вот именно, как у «Авангарда», да. Надо, конечно, делать своевременные выводы и искать нить игры, которая будет приводить к победам.

— Данис, вы сами пропустили две игры из-за простуды. Как сейчас оцениваете игру вашего звена с Алексеем Терещенко? Нашли взаимопонимание?



— По последним двух играм я оцениваю игру нашего состава как довольно неплохую. И результативность у нас в этих матчах повысилась. Я набрал пять очков в последних двух играх. Только по ним я могу оценить свою игру достойно (улыбается). А по предыдущим играм, если не брать матч с Ярославлем, можно поставить твёрдую двойку.

— Последние два матча вы выиграли у «Барыса» и у «Салавата», причём в гостях. Это показатель того, что пошло дело на лад?



— Можно пока я не буду отвечать на этот вопрос? Просто скажу, что мы постараемся зацепиться за такой результат.

— У «Ак Барса» сейчас домашняя серия. Чего ждать от матчей с «Торпедо», «Витязем» и ЦСКА?



— Сейчас все команды сильные. Тот же «Витязь» в лидерах идёт, который все предыдущие годы был в конце турнирной таблицы. И другие команды показывают неплохой хоккей. Мы просто будем настраиваться на каждого соперника. Только на победу. И будем выкладываться до последней секунды. Конечно, после побед настроение улучшилось. Когда шли поражения, был такой момент, где-то в мыслях и в игре даже неуверенность появлялась. А сейчас настроение совершенно другое. Позитивное. Будем стараться его не портить.