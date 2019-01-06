«Теперь Костин может заткнуть уши бронзой». Капитан сборной дразнил трибуны

Снова. Но расстались они красиво, можно не извиняться.

Капитан сборной России Клим Костин стал настоящим злодеем для канадских болельщиков на молодёжном чемпионате мира. В матче за бронзу со Швейцарией он забил гол, который в итоге стал победным, и тут же показал, как он относится к трибунам.

С чего всё началось

С матча группового раунда с Канадой, когда Костин жёстко прошёлся по Максу Комтуа. Капитан «кленовых листьев» слишком картинно упал в столкновении с Костиным, после чего Клим назвал его другом Неймара.

«В цирке работал или друг Неймара». Позорная симуляция капитана канадцев Макс Комтуа после толчка Клима Костина упал как подкошенный. Судьи наказали его за симуляцию, а наш капитан разнёс его в интервью.

С Костиным тогда согласились все, включая болельщиков и журналистов по ту сторону океана. Но настал полуфинал с США, и на нашего капитана обрушились потоки критики. После поражения он не смог сдержать эмоции, швырнул свой шлем, не захотел фотографироваться во время церемонии награждения лучших игроков, а под конец «послал» трибуны двумя ёмкими словами.

Костин «послал» трибуны после матча с США. Капитан сборной России был не прав Он не смог сдержаться после поражения в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2019.

Такое никто терпеть не стал, да и сам Костин через пару часов посмотрел видео, и, взглянув на себя со стороны, тут же принёс публичные извинения за своё поведение.

«Хоккей – театр, в нём должен быть и герой, и злодей»

Конечно, дело не в поступках Костина, но в матче со Швейцарией канадские трибуны яро болели за нашего соперника. Капитан нашей команды своим поведением только усилил болельщицкую нелюбовь. И не собирался на этом останавливаться. Во втором периоде Костин сделал счёт 3:1, после чего демонстративно заткнул уши. Болельщики ответили недовольным гулом.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.

Боб Маккензи в эфире TSN отнёсся к такому поведению благодушно и лишь по-доброму посмеялся, заметив, что хоккей – это театр, а наличие злодея в спектакле обязательно: «Я, конечно, старый пень, но стараюсь быть не таким стариком, который вечно ворчит на молодёжь. Я за то, чтобы игроки проявляли свою натуру. Если парень хочет отпраздновать гол, пусть празднует. Вчера Костин послал болельщиков, потом извинился, а теперь делает это. Он ещё больше настраивает болельщиков против себя. Но я всегда говорю, что спорт – это театр. Вспомните, как Брэд Маршан лизал соперников. В театре должен быть и положительный, и отрицательный персонаж, герой и злодей. И теперь фанаты, которые и так болеют за Швейцарию, получили злодея в лице Клима Костина. Это всё составляет праздник спорта».

Видео можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.

Каждое касание Костиным шайбы встречали неодобрительным гулом, каждое силовой приём против него – радостным. После окончания игры Костин поехал за своей медалью, приложив руку к сердцу, и затем похлопал трибунам. Свист в его сторону при этом не прекращался. Затем капитан нашей сборной подарил одному из канадских болельщиков клюшку. Тот отказываться не стал.

«Теперь Костин может заткнуть уши бронзой»

«Хорошо, что прошли, собрались, забрали бронзу. Эта медаль на вес золота. После начала матча, когда все гудели в мою сторону и в сторону России, у меня этот жест автоматически получился. Я никого не хотел оскорбить. А так мне нравится, когда трибуны свистят», — цитирует Костина Sport24.

Костин: швейцарцам могли помочь только судьи и фарт, а так у них не было шансов

Забавное замечание появилось на сайте TSN: «Он точно не завёл друзей на этом турнире, но и врагов не услышит. После того как русские разобрались с ретивыми швейцарцами со счётом 5:2, Костин может заткнуть себе уши бронзовой медалью».