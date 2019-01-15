«Судьи на МЧМ всё время были против нас». Интервью с Климом Костиным

Сборная России под руководством Валерия Брагина завоевала бронзовые медали молодёжного чемпионата мира в Ванкувере. Одним из главных творцов успеха россиян стал капитан Клим Костин. 19-летний нападающий, сменивший агента в НХЛ (раньше Костин работал с Дэном Мильштейном), вспомнил, как прошёл турнир, рассказал о своих эмоциях, допущенных ошибках в поведении и дал понять, что никакого зла на канадского форварда Макса Комтуа не держит.

«Слёзы и опустошение». Российская «молодёжка» вернулась домой с бронзой МЧМ Валерий Брагин и его хоккеисты рассказали, как бились за медали чемпионата мира.

«Не хотел уезжать из «молодёжки»

— Как ощущения после всего пройденного? Вы не прилетали в Москву, акклиматизации, в отличие от многих других игроков, у вас не было.

— Функционально чувствую себя нормально. Конечно, тяжело было играть семь игр за девять дней на чемпионате мира. У нас было всего два выходных. Немного тяжело было приехать в «Сан-Антонио», а на следующий день уже играть.



— Как психологическое состояние?

— Тоже нормально. Мы выиграли медали, закончили турнир на хорошей ноте. К сожалению, небольшой осадок остался. Думаю, что уйдёт он нескоро. Я имею в виду поражение в полуфинале.

— Коллектив, судя по словам ребят и тренеров, у России сложился отличный.

— Я полностью согласен. Я с удовольствием ехал в российскую команду, а после окончания турнира просто не хотел из неё уезжать. Быть частью команды Валерия Николаевича (главного тренера Валерия Брагина. – Прим. «Чемпионата») дорогого стоит. Все ребята сплотились, не было лишних людей в команде, не было равнодушных. Все делали свою работу, каждый полностью отдавался на льду. По выставочным играм, возможно, мы ещё этого не понимали, но с чемпионатом мира всё это пришло.



— С кем жили в одном номере?

— С Васей Подколзиным, нас с ним поселили.



— А с кем из ребят больше общались?

— Знаете, не было такого, как в моих предыдущих молодёжных командах, когда общались по три человека. Мы сидели в номерах по шесть-семь человек. Все общались друг с другом. Никакой неприязни ни у кого ни к кому не было. Например, я вечером посидел с одними ребятами. Потом зашёл к другим. Все друг другу рады. Это очень приятно.

Бронза – это не предел. Что показал МЧМ для сборной России Уже на следующем чемпионате мира нужно попадать в финал.

«У Кравы улыбка с лица никогда не пропадает»

— С вас, как с капитана, особый спрос. Чувствовали повышенную ответственность?

— Сначала я не придавал этому большого значения, но потом ответственность нарастала. Конечно, мне было очень приятно, что ребята выбрали меня. Это придавало дополнительной мотивации. Чувствовался капитанский драйв, но не было такого, что я себя ставил выше или главнее кого-то. Не давал никому каких-то указаний и так далее.



— Но менее опытным партнёрам помогали?

— Да. Моя работа заключалась в том, что, если у кого-то что-то не получалось, нужно было поддержать человека, помочь ему, подсказать.

Чувствовался капитанский драйв, но не было такого, что я себя ставил выше или главнее кого-то. Не давал никому каких-то указаний и так далее.

— Над Павлом Шэном, как Кравцов, подшучивали?

— Он сам подшутит над кем хочешь (смеётся). Паша — весёлый парень.



— С Кравцовым, кстати, как общались? Он тоже лидер, на него многие равнялись.

— У Кравы улыбка с лица вообще никогда не пропадает. Всё отлично.

«Поздоровался бы с Комтуа и сказал спасибо за ту игру»

— Слёзы после полуфинала с США – переизбыток эмоций?

— Разумеется. Очень обидно, когда проигрываешь матч, в котором у тебя были все шансы на победу.



— Что бы вы сейчас сказали Максу Комтуа, с которым у вас были особые отношения во время матча с Канадой?

— Даже не знаю (смеётся). Просто поздоровался бы и сказал спасибо за ту игру. Мы с ним не близкие друзья, чтобы что-то обсуждать. Кроме ситуации, произошедшей между нами, никакой грязи вроде бы не было. Показали хороший хоккей.



— Но ведь так, как Комтуа, профессиональные хоккеисты себя не ведут.

— Человек – не робот. Каждому свойственно ошибаться. Может, у него характер настоящего мужика. Но бывают ситуации, когда глупость приходит в голову. Возможно, хотел заработать удаление. Он ведь тоже капитан, который думает о победе своей команды. Наверное, повторюсь, хотел заработать лишнее удаление, чтобы забить гол. Нельзя его осуждать за это.

Мы с Комтуа не близкие друзья, чтобы что-то обсуждать. Кроме ситуации, произошедшей между нами, никакой грязи вроде бы не было. Показали хороший хоккей.

— Вы серьёзно?

— Нужно смотреть, как он будет себя дальше вести. Ладно, когда он это сделал на молодёжном чемпионате мира. Но в НХЛ такие вещи точно не приветствуются. Самое главное в НХЛ так не делать.

Видео эпизода можно посмотреть здесь.

«Неприятно слышать, как с трибун скандируют обидные кричалки»

— Как к вам относятся в Северной Америке после громких высказываний и жестов в адрес болельщиков?

— В принципе, всё хорошо. Жаловаться мне не на что. Меня окружают хорошие люди, обстановка в команде положительная, тренеры нормальные. Всё более-менее, слава богу.



— Брошенный на лёд шлем после матча с США тоже многие вспоминают…

— Конечно, это эмоции. Сразу после игры я пожалел о том, что сделал. Пришлось отвечать за свои поступки. Мне нужно было совладать с самим собой. Но получилось так, как получилось. Никто меня за это не убьёт.



— Обида накопилась?

— Неприятно слышать, как всю игру с трибун скандируют обидные кричалки. В мой адрес, в адрес России. Поэтому где-то я просто не сдержался. Но если можно было пережить этот момент ещё раз, то я бы этого не сделал. Я бы повёл себя немного сдержаннее.

Видео эпизода можно посмотреть здесь.

— Запомнился эпизод, когда Валерий Брагин похлопал вас прямо на скамейке после игры с США. Что он сказал?

— Сказал, что всё бывает и не стоит так сильно переживать.

«Судьи всё время были против нас»

— По швейцарцам после бронзовой игры вы тоже хорошо прошлись. Сказали, что им могли помочь или судьи, или фарт.

— Судьи весь турнир были против нас. Помните гол, который нам не засчитали в матче с американцами? Я приехал в АХЛ, на следующий день, как уже говорил, у меня была игра. Мы забили такой же гол, один в один. Человек стоял перед воротами, шайба пошла в него. Наш хоккеист развернул конёк в сторону ворот, в него попала шайба и залетела в ворота. Гол засчитали даже без видеопросмотра. Серьёзно, никаких просмотров не брали.

Костин: швейцарцам могли помочь только судьи и фарт, а так у них не было шансов

— Действительно, многие эксперты подчёркивали, что судейство на турнире было слабым.

— Конечно, немного обидно. Судьи всё время были против нас. Ни один гол спорный не засчитали в нашу пользу. С другой стороны, все спорные голы в наши ворота засчитали.



— С Владимиром Тарасенко в США удаётся пообщаться?

— Не сказал бы, что мы переписываемся каждый день. Но слова поддержки во время чемпионата мира он мне присылал, что-то где-то подсказывал.

Судьи всё время были против нас. Ни один гол спорный не засчитали в нашу пользу. С другой стороны, все спорные голы в наши ворота засчитали.

— Где вы себя комфортнее чувствуете: в России или в Америке?

— В России я был ещё совсем маленьким. Мне было 16 лет, да и ещё моложе. В Америке меня пока всё устраивает. Но никто не знает, как всё сложится. Ничего не хочу загадывать.



— Тянет на родину?

— Пока я даже не хочу об этом говорить и заморачиваться. У меня действующий контракт, сейчас я играю в Северной Америке.



— Кстати, в Северной Америке у вас теперь новый агент?

— Да, теперь за океаном у меня новый агент.