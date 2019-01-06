Бронза – это не предел. Что показал МЧМ для сборной России

Невооружённым взглядом видно, что конкуренция в современном молодёжном хоккее серьёзно выросла. И, что важно, продолжает расти. Если посмотреть на список из топовых сборных (Россия, Канада, США, Швеция, Финляндия, Чехия), то преимущества нет ровным счётом ни у кого. Почти все по кругу обыгрывали друг друга в группах, матчи получались напряжёнными, а Россия, к слову, стала единственной сборной, не потерявшей на групповом этапе ни одного очка. Пропало доминирование Канады, не попавшей даже в зону медалей. Зато серьёзно подтянулась к топ-командам сборная Швейцарии, выбившая из турнира шведов.

«Мы забили чистый гол, в Канаде всё против нас». Россия – о поражении от США Как в сборной России объяснили поражения от США в полуфинале МЧМ.

Если более подробно остановиться на игре нашей сборной, то можно с уверенностью заявить, что ребята не ударили в грязь лицом, даже несмотря на обидное поражение в полуфинале в матче с США. Технически и тактически команда выглядела прилично, качественных игроков становится всё больше. Даже сам Валерий Брагин отмечал, что конкуренция за попадание в состав усилилась и каждому игроку надо доказывать, что он лучше. И это здорово.

Курс, взятый Федерацией хоккея России на развитие хоккеистов, постепенно приносит результаты. В Ванкувере сборная хорошо каталась, не было явных проблем с физикой и функциональным состоянием, а ведь график матчей получился более чем плотным. Порой на отдых между играми отводилось меньше суток.На сегодняшний день у российской команды нет отставания в технической подготовке и тактической выучке.Все эти минусы просматривались ещё несколько лет назад, но выводы сделаны и многое исправлено в лучшую сторону.

Можно с уверенностью заявить, что ребята не ударили в грязь лицом, даже несмотря на обидное поражение в полуфинале в матче с США.

Можно ли определить по результатам одного краткосрочного турнира уровень молодёжного хоккея? Навряд ли. Канадцы не в первый раз остались без медалей, финская сборная два года назад и вовсе боролась за право сохранить место в элите, едва не преподнеся сенсацию со знаком «минус». Ничего, кроме победы в группе, не показали на нынешнем МЧМ шведы.

Да, критике за неудачное выступление подвергается каждый, но забрасывать парней камнями нельзя. Сейчас в России запущена Национальная программа подготовки хоккеистов, результаты которой в скором времени дадут о себе знать. Команде Валерия Брагина нужно сделать ещё один шаг вперёд. И, нет сомнений, он будет сделан. Глаза у ребят горели, никакого безволия и расхлябанности мы не увидели.

Осколки золота. Американцы снова оставили Россию без мечты Сборная России проиграла США в полуфинале молодёжного чемпионата мира.

У нынешней команды было абсолютно всё для того, чтобы победить. Выиграй мы золото – никто бы не назвал это каким-то чудом на льду. Ни одна из команд не поставила россиян в тупик, не переиграла их в одну калитку. Для победы над американцами не хватило самой малости. Где-то банально не повезло, да и судейство было далеко не лучшим. Отменённый гол до сих пор вызывает массу споров и дискуссий. Специально коньком Никита Шашков не играл, это очевидно.

Конечно, не обошлось без ошибок. Руководству ФХР стоит разобраться в причинах неудачи. В частности, выяснить, почему лидеры россиян по ходу матча с США получили сверхнагрузку и на остаток игры у некоторых банально не хватило сил. Вопросы по тактике, управлении игрой тоже стоит разобрать по горячим следам. Далеко не всё ладилось и в «бронзовом» матче со швейцарцами. К примеру, наша сборная нахватала слишком много удалений и тяжело выходила из зоны.

Стоит обратить внимание и на внутриклубные проблемы. Для развития хоккея, преодоления трудной стадии перехода из молодёжи во взрослый профессиональный хоккей нужно принимать управленческие меры. Далеко не во всех клубах развита вертикаль, не везде молодых ребят допускают даже до нижних звеньев состава команд КХЛ.

Увы, но многие тренеры боятся доверять молодым игрокам, и эта ситуация длится многие годы. Её пора менять. В Канаде российские парни показали, что заслуживают как минимум получить шанс. Кроме того, нужно регламентировать возраст отъезда в юниорские лиги Северной Америки, где лишь считанное число профессиональных игроков имеет реальных прогресс. Остальные попросту прозябают в минорных лигах и совершенно не прогрессируют.

МЧМ-2020: Россия попала в группу с Канадой, США, Чехией и Германией

Пока же давайте просто порадуемся за молодых россиян, которые полностью отдали себя игре и завоевали бронзовые награды мирового молодёжного первенства. Интересно, что в матчах за третье место на молодёжных чемпионатах мира россияне никогда не проигрывали. Не стал исключением и нынешний турнир. Стыдиться команде Валерия Брагина точно нечего, а работа над ошибками обязательно будет проведена.