Костин – о симуляции Комтуа: он в цирке работал, или друг Неймара

Капитан молодёжной сборной России Клим Костин прокомментировал поведение капитана молодёжной сборной Канады Макса Комтуа. На 14-й минуте матча между Россией и Канады обоюдный штраф заработали капитаны команд. Костин был наказан за толчок клюшкой, а Комтуа заработал штрафу за симуляцию.

«Он же в цирке работал в прошлой жизни, вы не знали? Перешёл в хоккей, а привычки цирковые остались. Симуляция это некрасиво. Он, наверное, в футбол летом переиграл. Не знаю, может лучший друг Неймара», — сказал Костин в эфире «Матч ТВ».

«В цирке работал, или друг Неймара». Позорная симуляция капитана канадцев Макс Комтуа упал как подкошенный после толчка Клима Костина. Судьи наказали его за симуляцию, а наш капитан разнёс его в интервью.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.

Состав сборной России:



Кочетков (Тарасов);

Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец;

Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин;

Алексеев — Ольшанский, Шашков — Шэн — Старков;

Рубинчик, Марченко — Морозов — Подколзин, Коваленко.



Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. В первом матче подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов 2:1 и швейцарцев 7:4.