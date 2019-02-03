Рекорды нужны, чтобы их бить. Кто из наших сможет догнать Овечкина

В ближайшем матче, с большой долей вероятности, Александр Овечкин станет лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ. Точнее, он уже занимает первое место, но у Сергея Фёдорова пока такое же количество очков – 1179 (при большем количестве матчей и меньшем количестве голов). Накануне грандиозного события мы решили порассуждать, сможет ли кто-то из нынешних российских игроков НХЛ сравняться с Александром Великим.

Рекорды нужны, чтобы их бить, даже если это кажется невозможным. Мы не знаем, сколько ещё сезонов проведёт Овечкин в НХЛ, сколько матчей сыграет и сколько очков наберёт. Ему 33 года, но он продолжает уделывать молодых снайперов, и кажется, у него только открылось второе дыхание, и он ещё несколько лет будет поддерживать свой высочайший уровень. Наверняка он перешагнёт барьер и в 1500 очков, а может, даже и больше.

Здесь и сейчас мы постараемся посчитать, способен ли кто-то из действующих игроков набрать по крайней мере те же 1180 очков, а может, и вовсе догнать Овечкина, когда тот уже повесит коньки на гвоздь. В нашу подборку не попали Александр Радулов, Владимир Тарасенко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук и другие отличные хоккеисты, а также более молодые ребята вроде Андрея Свечникова и Павла Бучневича. Тот же Тарасенко изначально обладал огромным потенциалом, но в последние годы немного зачах в «Сент-Луисе», Ковальчуку скоро будет 36, и 400 очков он уже никак не наберёт, Радулов шикарен, но слишком много лет отдал КХЛ. Бучневич за три года ещё не стал звездой, а сейчас и вовсе попал в немилость к тренеру, а таланту Свечникова ещё предстоит раскрыться.

Евгений Малкин, 32 года

Статистика — 985 (384+601) очков в 834 матчах

Малкин на год младше Овечкина и дебютировал в НХЛ на год позже (мог и раньше, но остался на один сезон в «Металлурге»). Если бы не травмы, сейчас бы они с капитаном «Вашингтона» в реальном времени спорили за звание лучшего российского бомбардира. За карьеру Евгений пропустил 168 матчей в рамках регулярных сезонов (кроме разрыва крестов, у него было немало более мелких травм). Овечкин пропустил только 30 (из них девять – из-за дисквалификаций). По количеству очков в среднем за игру Евгений до сих пор является лучшим россиянином в истории НХЛ.

В этом сезоне Малкин должен преодолеть отметку в 1000 очков, а в ближайшие два-три года повторит нынешнее достижение Овечкина, но догнать или перегнать его не сможет. От этого он не станет менее великим, просто ему меньше повезло в плане здоровья.

Евгений Кузнецов, 26 лет

Статистика — 308 (90+218) очков в 385 матчах

Одноклубник Овечкина приехал в НХЛ в 21 год, но уже под конец сезона, а в полной мере раскрылся в 23 года. Если бы Кузнецов играл так, как сейчас, с самого начала – в первом звене, с большинством, был бы другой разговор.

В последние два сезона Евгений в среднем набирает 1,016 очков за игру, при этом редко пропускает матчи (этот сезон – первый, в котором он пропустил уже 6 игр). Предположим, он будет играть ещё восемь лет, и проводить в среднем по 78 матчей в «регулярке». Округлим до одного очка за игру и получим 624 очка. Пусть будет даже 650, тогда к 34 годам на счету Кузнецова будет 958 очков. Чтобы добрать даже оставшиеся 222, потребуется ещё года три.

Конечно, это самые простые подсчёты, без учёта возраста, повреждений, возможного локаута и прочего. 1000 очков Евгений наверняка преодолеет, но дальше загадывать сложно.

Панарина уже освистывают. Но он ещё не ушёл и показывает лучший хоккей в карьере «Хлебный» сериал продолжается, но развязка уже скоро.

Артемий Панарин, 27 лет

Статистика — 292 (108+184) очков в 292 матчах

В этой подборке Панарин – самый поздний дебютант НХЛ, он уехал покорять лучшую лигу мира незадолго до своего 24-летия. И хотя у него не было серьёзных травм, и он поддерживает фантастический уровень «очко за игру» (и год от года только набирает обороты), именно возраст не позволит ему дотянуться до нынешнего рекорда, а уж до будущего – и подавно.

Если Артемий сохранит прежний темп, то за семь сезонов наберёт около 560 очков (852 в общем). Опять же, без учёта локаутов и остального. Если он сможет играть и в 36, и в 37 лет, как тот же Патрик Марло или Павел Дацюк, то и 1000 очков вполне возможны.

Второй после Гретцки. Почему Кучеров — сейчас лучший игрок в мире Кросби и Макдэвиду остаётся догонять.

Никита Кучеров, 25 лет

Статистика — 414 (169+245) очков в 417 матчах

Пожалуй, единственный россиянин, который реально может замахнуться на рекорд Овечкина. Причём не только на нынешний, но и на тот, который будет в итоге. Кучеров – моложе всех остальных и показывает сумасшедшую игру. После прорывного сезона, когда Никита проявил себя настоящим лидером и в одиночку тащил «Тампу», он продолжает задирать планку. Правильно говорил Джон Купер, для Кучерова и небо – не предел.

Если суммировать последние три сезона, то Кучеров лидирует среди россиян по количеству очков (265) и очков в среднем за игру (1,29), и это при том, что в сезоне-2016/17 он сыграл только 74 матча.

Если он ещё лет 10 отыграет на высоком уровне, то, даже набирая по очку за игру, перешагнёт порог в 1200 результативных баллов. Это самые скромные подсчёты, ведь в этом сезоне Никита в среднем набирает более полутора очков за матч. Даже вероятный локаут не станет помехой на пути к рекорду, скорее, надо надеяться на отсутствие серьёзных травм.