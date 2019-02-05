«Ковальчук, убирайся в Россию». Фанаты «Нью-Джерси» готовятся к встрече с Ильёй

Илья Ковальчук готовится к визиту в гости к «Нью-Джерси», откуда он так неласково ушёл 6 лет назад. Перед матчем с «Дэвилз» у «Лос-Анджелеса» была игра в гостях с «рейнджерами», и в «Мэдисон-сквер-гарден» Илье удалось в пятый раз за сезон набрать более одного очка. Ковальчуку вновь досталось место лишь в третьем звене вместе с Карлом Хагелином и Адрианом Кемпе, но наставник «Кингз» Уилли Дежарден не исключил периодических появлений россиянина в лидерской тройке с Анже Копитаром. Кроме этого, Ковальчук стабильно получал игровое время при розыгрыше численного преимущества.

В этот день ровно 30 лет назад Уэйн Гретцки оформил свой первый хет-трик за «Лос-Анджелес». И ровно 9 лет назад «Нью-Джерси» приобрёл у «Атланты» Илью Ковальчука, который в среду впервые приедет в свой бывший город в роли врага.



Хозяева начали матч более активно, и в середине стартового периода усилиями Криса Крайдера открыли счёт, но развить преимущество не смогли. Одним из тех, кто помешал им это сделать, был Илья Ковальчук, который отдал великолепную передачу на Адриана Кемпе, хотя мог смело бросать сам. Ложный замах Ковальчука был на загляденье, а после матча Кемпе признался, что изо всех сил закричал, чтобы Илья отдал пас.



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Во втором периоде калифорнийцы смогли прибавить в скорости и перебросали хозяев, но потеря концентрации в самом начале игрового отрезка вновь стоила им гола. Мика Зибанеджад удачно сыграл на добивании и вновь вывел «Рейнджерс» вперёд, за что потом получил зубодробительный силовой приём от Дрю Даути.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Fox Sports West.

Сравнять счёт «Кингз» также удалось при деятельном участии Ковальчука, который удачно поддержал атаку, поборолся на фланге и отдал удачный пас на Копитара. Словенец оказался на чистом льду и сумел переиграть Хенрика Лундквиста, хотя защитники уже висели на плечах.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Fox Sports West.

После этого «рейнджеры» в третий раз вышли вперёд в счёте, но за минуту до конца основного времени Кемпе оформил дубль и перевёл встречу в овертайм, где главным героем стал Тайлер Тоффоли. Зибанеджад не сумел реализовать свой выход к воротам, после чего хоккеисты «Кингз» в ответной контратаке наказали хозяев за расточительность.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Лос-Анджелеса».

Мне кажется, что нашей тройке неплохо получается держать высокую скорость. Мы стараемся отправлять шайбу за спину защитникам, у нас уже возникла «химия», и с каждым матчем мы с Хагелином и Ковальчуком всё лучше понимаем друг друга», — сказал Адриан Кемпе.



В последних 7 матчах на счету Ковальчука 6 (3+3) очков, но главным для Ильи остаётся матч с «Нью-Джерси» в среду. «Всегда приятно вернуться и сыграть против своей бывшей команды. Уверен, что будет много криков: «Бу-у-у» в мой адрес. Это свободная страна и болельщики могут делать всё, что захотят. Я ведь всего лишь хоккеист, так что выйду на лёд стадиона в Нью-Арке и постараюсь сделать всё возможное, чтобы помочь моей команде победить. Это будет большая игра, я взолнован», — с улыбкой сказал Ковальчук, который пропустил домашнюю декабрьскую встречу с «Дэвилз».



Стоит напомнить, что в 2010 году Илья подписал с «дьяволами» контракт на $ 100 млн, но 3 года спустя подписал документы о завершении карьеры в НХЛ и перешёл в питерский СКА. В 2017-м появились слухи о том, что Ковальчук хочет вернуться за океан, но тогда правами на форварда владел «Нью-Джерси», а для возвращения было необходимо согласие всех команд лиги. Год спустя россиянин стал свободным агентом и принял предложение «Лос-Анджелеса», а болельщики «Нью-Джерси» с тех пор относятся к Илье примерно так:

