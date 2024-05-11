Ротенберг: на чемпионате мира Россия готова играть хоть с сомалийскими пиратами

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг ответил на критику состава команды за то, что подавляющее большинство игроков — из СКА.

«Мы не можем позволить себе такие заявления. У нас приехали игроки из десяти клубов, а не только из СКА. Это неправильно и несправедливо. Мы доказали, что Россия заслуживает места на чемпионате мира, как и Беларусь. Мы готовы играть даже с сомалийскими пиратами, если они в эту группу пробьются», — приводит слова Ротенберга «РБ Спорт».

Сегодня в Минске состоялся заключительный матч Большого тура между сборными «Россия 25» и Беларуси (4:2). Эта победа стала третьей для российской команды над белорусскими соперниками.

По итогам турне российская команда стала победительницей и забрала кубок.