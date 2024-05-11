Скончался участник Суперсерии-1972 и обладатель Кубка Стэнли Рон Эллис

Умер канадский хоккеист, легендарный нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Рон Эллис. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Эллису было 79 лет. Причины его кончины не уточняются.

В составе канадского клуба Эллис выступал на протяжении 16 сезонов — с 1964 по 1981 год — и становился обладателем Кубка Стэнли в сезоне-1966/1967, последний раз, когда «Торонто» забирали трофей. Он также принимал участие в Суперсерии-1972 года между сборными СССР и Канады. На его счету три результативных паса.

За карьеру в Национальной хоккейной лиге экс-форвард провёл 1034 встречи, в которых забросил 332 шайбы и отдал 308 голевых передач, набрав в общей сложности 640 очков, а также заработав 26 результативных баллов в 70 играх розыгрыша Кубка Стэнли.