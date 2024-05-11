Серебряков назвал тройку лучших вратарей сезона КХЛ, включив туда себя

Вратарь СКА Никита Серебряков рассказал, кого из голкиперов прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он считает лучшими.

— Назовите тройку лучших вратарей минувшего сезона КХЛ.

— Илья Набоков, Даниил Исаев и, пожалуй, я, — сказал Серебряков в интервью RT.

В прошедшем регулярном чемпионате — 2023/2024 Серебряков провёл за СКА 41 встречу, одержал 28 побед, пять матчей сыграл «на ноль». Он отразил 93,5% бросков и показал коэффициент надёжности 2,00. В плей-офф КХЛ на счету голкипера 10 игр, пять побед, один «сухарь».

Напомним, СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024, проиграв в серии «Автомобилисту» (1-4). Впервые за 10 лет команда из Санкт-Петербурга не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф КХЛ.