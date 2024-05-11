Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Серебряков назвал тройку лучших вратарей сезона КХЛ, включив туда себя

Серебряков назвал тройку лучших вратарей сезона КХЛ, включив туда себя
Комментарии

Вратарь СКА Никита Серебряков рассказал, кого из голкиперов прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он считает лучшими.

— Назовите тройку лучших вратарей минувшего сезона КХЛ.

— Илья Набоков, Даниил Исаев и, пожалуй, я, — сказал Серебряков в интервью RT.

В прошедшем регулярном чемпионате — 2023/2024 Серебряков провёл за СКА 41 встречу, одержал 28 побед, пять матчей сыграл «на ноль». Он отразил 93,5% бросков и показал коэффициент надёжности 2,00. В плей-офф КХЛ на счету голкипера 10 игр, пять побед, один «сухарь».

Напомним, СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024, проиграв в серии «Автомобилисту» (1-4). Впервые за 10 лет команда из Санкт-Петербурга не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф КХЛ.

Материалы по теме
Вратарь СКА Серебряков рассказал о причинах вылета армейского клуба из Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android