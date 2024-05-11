Роман Ротенберг подвёл итоги Большого тура сборной «Россия 25»

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг после победы в заключительном матче Большого тура над сборной Беларуси (4:2) опубликовал пост в телеграм-канале, в котором подвёл итоги турне.

«Завершен наш Тур – это были важные для сборной матчи с серьёзными соперниками, и можно гордиться тем, что во всех играх наша команда одержала победы. Мы старались показывать активный, современный хоккей, как можно больше забивать. 21 шайба в пяти матчах – отличный результат. В таких турне, когда сборная выезжает в регионы страны, в другие страны, особенно важно радовать болельщиков хорошей результативностью.

Хочу поблагодарить всех болельщиков нашей команды – аншлаги в Туле и Омске, мощнейшая поддержка всей страны, это нас вдохновляло на победы. Спасибо нашим соперникам – и Казахстан, и наши друзья-белорусы показали отличный хоккей, нам было очень непросто их обыграть.

Всех игроков, тренеров, персонал и болельщиков – с победой! Вперед, Россия!» — написал Ротенберг в телеграм-канале.