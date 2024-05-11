Силантьев — о «России 25»: у команды хороший атакующий хоккей, в стиле «Магнитки»

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев прокомментировал стиль игры сборной «Россия 25» и рассказал о мечте сыграть за российскую национальную команду.

— Сейчас отдыхаете?

— Отдыхать не хочется, такая победа в плей-офф дала много сил и эмоций. Стараюсь следить за хоккеем — за сборной России и плей-офф НХЛ.

— Вам только 23 года, вы вписываетесь в формат сборной «Россия 25»!

— Да, очень хотел бы сыграть в этом туре сборной, с белорусами и казахстанцами. Но финалисты плей-офф КХЛ, видимо, в это турне уже не успевали. Какие-то моменты серии сборной «Россия 25» вижу по ТВ, хороший атакующий хоккей, в стиле нашей «Магнитки»! Надеюсь, что в будущем ещё заслужу шанс от сборной, сыграть за неё — моя мечта, — сказал Силантьев в интервью Russia-Hockey.ru.