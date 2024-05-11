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Сергачёв — о Хедмане: он войдёт в историю как один из лучших защитников

Сергачёв — о Хедмане: он войдёт в историю как один из лучших защитников
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Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв высказался о своём партнёре по команде Викторе Хедмане.

«Он невероятный. Я не думаю, что у него были «этапы» [в карьере]. Когда я пришёл в «Тампу» ему было 26 лет. Он выглядит практически так же. На льду у него было много стрессов. Он выиграл турнир имени Конна Смайта, много игр в плей-офф. Но он делает то же самое, что и раньше.

Он пашет как лошадь, не сбавляет темпа. Когда вы видите, что игрок не сбавляет темпа, вы спрашиваете себя: «Почему? Он же становится старше». Это потому, что он работает и заботится о себе. Он войдёт в историю как один из лучших хоккеистов-защитников. Он — всё, что вам нужно» — приводит слова Сергачёва The Athletic.

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