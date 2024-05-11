Главный тренер «Бостона» — о хите на Маршане: мы не считаем, что это было непреднамеренно

Главный тренер «Бостон Брюинз» Джим Монтгомери высказался о хите на капитане Брэде Маршане от нападающего «Флориды Пантерз» Сэма Беннетта в третьем матче (2:6) серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Судя по тому, что я увидел, у Беннетта есть своя история. Есть явные доказательства случившегося. Он жёсткий игрок. Люди могут сказать, что это было непреднамеренно, но у нас есть своё мнение на этот счёт», — приводит слова Монтгомери The Athletic.

Маршан после силового приёма соперника смог продолжить матч, но пропустил утреннюю тренировку «Бостона» в субботу, 11 мая.

Сейчас «Брюинз» уступают в серии «Флориде» со счётом 1-2.

Следующий матч соперников состоится 13 мая, начало в 1:30 мск.