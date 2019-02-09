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18:00 Мск
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Россия — Швеция, 09 февраля 2019. Онлайн-трансляция. Шведские игры 2019

Россия — Швеция. Евротур
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Россия сразится со Швецией на Евротуре. LIVE
Фото, видео, комментарии и другие подробности с матча российской команды на Шведских играх.
Хоккей / Евротур

Турнирная таблица Евротура

Календарь игр Евротура

Текстовая трансляция матча Россия – Швеция

Указанное в трансляции время – московское

16:00. Напомним, что россияне лидируют в турнирной таблице Евротура. У нас 16 очков, у финнов — 11, у чехов — 8, у шведов — 7.

15:30. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вам текстовую трансляцию второго матча сборной России на Шведских играх. Команде Илье Воробьёва предстоит сразиться с хозяевами турнира в Стокгольме. Шведы в первом матче неожиданно уступили чехам (2:5), так что теперь наверняка захотят реабилитироваться перед родными болельщиками. В свою очередь россияне выиграли в вынесенной игре в Ярославле у финнов (3:2 Б). Уже известно, что место в воротах сборной России с первых минут займёт Игорь Бобков.

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