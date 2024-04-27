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Патрик Руа прокомментировал замену Ильи Сорокина во втором периоде матча плей-офф НХЛ

Патрик Руа прокомментировал замену Ильи Сорокина во втором периоде матча плей-офф НХЛ
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» и легендарный экс-голкипер «Монреаль Канадиенс» и «Колорадо Эвеланш» Патрик Руа высказался о произведённой им замене российского вратаря Ильи Сорокина по ходу третьего матча серии плей-офф с «Каролиной Харрикейнз».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 3-й матч
26 апреля 2024, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Бёрнс (Нечас, Терявяйнен) – 04:46 (5x5)     0:2 Орлов (Свечников, Гюнцель) – 10:25 (5x5)     1:2 Энгвалль (Ли, Пелеч) – 22:48 (5x5)     1:3 Ахо (Свечников, Чатфилд) – 27:14 (5x5)     2:3 Нельсон (Палмьери, Пулок) – 37:39 (5x5)    

«Каждый голкипер проходит через это, и именно поэтому мы называем всё это карьерой», — приводит слова Руа The Hockey News.

Третий матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина Харрикейнз» завершился победой гостей со счётом 3:2, «ураганы» выигрывают в серии 3-0. На 28-й минуте игры главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа заменил голкипера Илью Сорокина на другого российского вратаря Семёна Варламова после третьей пропущенной им шайбы, после которой счёт стал 1:3.

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