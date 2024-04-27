Патрик Руа прокомментировал замену Ильи Сорокина во втором периоде матча плей-офф НХЛ

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» и легендарный экс-голкипер «Монреаль Канадиенс» и «Колорадо Эвеланш» Патрик Руа высказался о произведённой им замене российского вратаря Ильи Сорокина по ходу третьего матча серии плей-офф с «Каролиной Харрикейнз».

«Каждый голкипер проходит через это, и именно поэтому мы называем всё это карьерой», — приводит слова Руа The Hockey News.

Третий матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Каролина Харрикейнз» завершился победой гостей со счётом 3:2, «ураганы» выигрывают в серии 3-0. На 28-й минуте игры главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа заменил голкипера Илью Сорокина на другого российского вратаря Семёна Варламова после третьей пропущенной им шайбы, после которой счёт стал 1:3.