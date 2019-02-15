Кучеров и легенды НХЛ! Он идёт на рекорд, которому почти четверть века

Перед матчем с «Далласом» заокеанские журналисты с восторгом препарировали статистические достижения Никиты Кучерова. До стартового вбрасывания лидер лучшего клуба сезона имел шестиочковое преимущество над преследователями в гонке бомбардиров, у него было на 7 передач больше, чем у любого другого хоккеиста НХЛ, а темп, набранный россиянином, просто поражал воображение.



На отметке в 57 сыгранных матчей регулярного чемпионата он достиг рубежа в 88 очков. Начиная с 1987 года это был лишь 17-й случай такой скорострельности, а если брать только современную эпоху (с 1996-го) — то вообще второй. Так быстро добежать до двух восьмёрок в личной статистике сезона удавалось лишь настоящим легендам лиги. Уэйн Гретцки делал это пять раз, Марио — четыре, а Кросби, Фрэнсис, Лафонтен, Никколз, Савар, Оутс и Айзерман — по одному.



Но вся эта занимательная цифирь была лишь цветочками. Ягодки начались после того, как Кучеров плодотворно поучаствовал в «выносе» «Далласа», второй матч кряду набрав 4 очка. Теперь на его счету 92 балла, а отрыв от ближайшего преследователя в лице Патрика Кейна вырос до 7 пунктов.

25-летний россиянин стал первым игроком в истории «Лайтнинг», которому удалось набрать 90 очков менее чем за 60 игр (это был 58-й матч Кучерова в сезоне). Кучеров стал вторым после Овечкина среди россиян и пятым игроком во всей лиге за последние 20 лет, кто превзошёл график «90 за 60». В компании с Никитой — сплошь звёзды: Кросби, Джо Торнтон и Яромир Ягр. Кроме этого, он первый в истории клуба, кто в 3 играх подряд набирает не менее 3 очков и шестой игрок в НХЛ за 24 года, кто оформил минимум 6 матчей в сезоне с четырьмя очками.

Самое главное: сейчас Кучеров идёт таким результативным темпом, который позволяет ему набрать 130 очков за регулярный чемпионат, если россиянин избежит травм и сыграет во всех оставшихся матчах. Это будет лучшим результатом в НХЛ за последние 23 года, ведь последним хоккеистом, достигавшим подобных цифр до него, был великий Марио Лемье (161 очко в сезоне-1995/96 в 70 матчах). Джо Торнтон набирал 125 баллов в сезоне-2005/06, Яромир Ягр остановился на отметке в 121 очко в чемпионате-2000/01, а Сидни Кросби выбил 120 пунктов 12 лет назад — больше к подобным вершинам никто не подбирался.



Самым быстрым хоккеистом в истории НХЛ, набиравшим 90 очков, был Уэйн Гретцки. В сезоне-1984/85 ему для этого потребовалось сыграть всего 31 матч.





— Яромир Ягр (46 матчей, 1995/96),

— Яри Курри (47 матчей, 1984/85),

— Ги Лефлёр (50 матчей, 1979/80 и 54 матча, 1978/79),

— Роб Браун (50 матчей, 1988/89),

— Чарли Симмер (52 матча, 1980/81),

— Майк Босси (52 матча, 1981/82 и 1984/85, 56 матчей, 1980/81, 57 матчей, 1985/86),

— Никита Кучеров (58 матчей, 2018/19). За последние 40 сезонов только 6 крайних нападающих набирали 90 очков быстрее, чем Кучеров:— Яромир Ягр (46 матчей, 1995/96),— Яри Курри (47 матчей, 1984/85),— Ги Лефлёр (50 матчей, 1979/80 и 54 матча, 1978/79),— Роб Браун (50 матчей, 1988/89),— Чарли Симмер (52 матча, 1980/81),— Майк Босси (52 матча, 1981/82 и 1984/85, 56 матчей, 1980/81, 57 матчей, 1985/86),(58 матчей, 2018/19).

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

В истории лиги только 10 разных игроков набрали 90 передач и 125 очков в одном сезоне (у Гретцки 12 таких сезонов, у Лемье — пять). Начиная с 1994 года таких случаев зафиксировано только четыре (два для Лемье, по одному для Ягра и Торнтона). Нет гарантии, что Никита доберётся своей статистикой в этот космос, но тот факт, что Кучеров уже флиртует с такими рекордами, говорит обо всём.



«Мы вышли и сыграли с полной отдачей. Действовали по схеме, выполняли установку. Хорошие вещи случаются, когда ты играешь правильно. Мои 11 очков в трёх матчах? Я об этом просто не думаю. Дело же не в личной статистике. Выигрывает и проигрывает команда. Я очень рад за Василевского, который сыграл на ноль. Он весь сезон играет просто потрясающе, это лучший вратарь в лиге», — строго сказал Кучеров после матча.

«Мы — группа игроков, у которой есть тенденция веселиться, расслабляться и наслаждаться собой», — улыбнулся в ответ капитан «Лайтнинг» Стивен Стэмкос.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Что же до Андрея Василевского, то на его долю тоже перепало несколько статистических «плюшек». Василевский в пятый раз за сезон отыграл на ноль, причём второй раз в чемпионате «засушил» «Даллас». А в клубной книге рекордов Андрей сравнялся с Беном Бишопом по количеству «сухарей»: теперь у канадца и россиянина их по 17, и следующий шатаут сделает Василевского единоличным рекордсменом.

Стоит отметить и Михаила Сергачёва. Молодой российский защитник перед матчем сказал, что будет опробовать новую модель клюшки, которая должна облегчить кистевые броски. Как видим, эксперимент полностью удался и Сергачёв забил свой третий гол в сезоне.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».