Торнтон оформил первый хет-трик за 8 лет. Ему 39 лет и у него седая борода

Джо Торнтон знаменит своей бородой и голевыми передачами. Центрфорвард, основное амплуа которого — раздавать пасы и организовывать игру для флангов, неожиданно разрадился хет-триком. Это произошло в матче с «Бостоном», в составе которого он начинал карьеру в НХЛ. Торнтон и Сергей Самсонов считались главными надеждами «Брюинз» на возрождение славной франшизы, но к тому моменту, когда «мишки» взяли в 2011 году Кубок Стэнли, оба форварда уже давно играли в других коллективах.
А ещё интереснее тот факт, что Джамбо Джо уже очень давно не забрасывал три шайбы в одном матче. Предыдущий раз это было аж 8,5 лет назад — в октябре 2010 года в домашней игре против «Нью-Джерси» Дэвилз. С тех пор хоккеисты «Шаркс» 20 раз оформляли «трюк со шляпой», но удача обходила Торнтона стороной.
— 1 марта 2001, «Бостон» — «Тампа-Бэй» (3:1);
— 5 января 2002, «Бостон» — «Вашингтон» (7:4);
— 25 марта 2008, «Финикс» — «Сан-Хосе» (4:5);
— 27 октября 2010, «Сан-Хосе» — «Нью-Джерси» (5:2);
— 19 февраля 2019, «Сан-Хосе» — «Бостон» (5:6 ОТ).
За три секунды до конца первого периода Торнтон обыграл своего старого приятеля Патриса Бержерона и удачно «проткнул» шайбу в сетку в борьбе на пятачке. Во втором периоде Джамбо Джо также оказался в нужное время в нужном месте — шайба отскочила от него, и добить её в пустую сетку ветерану не составило труда. Третий гол получился куда более красивым — он был забит броском из-под защитника со средней дистанции.
Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Сан-Хосе».
Примечательно, что Джамбо Джо с большой радостью отпраздновал свой четвёртый в карьере «трюк со шляпой», но к счастью, не смог забить в овертайме. Дело в том, что в октябре 2013 года, когда 19-летний сенсационный новичок «Сан-Хосе» Томаш Гертль сделал голевой покер в ворота «Вашингтона», Торнтон обещал совсем другое празднование. Правда, оно касалось не хет-трика, а именно четырёх шайб в ворота соперников.
Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC.
«Вот в «Вашингтоне» жалуются, что наш новичок слишком эмоционально праздновал свой покер и чем-то их оскорбил. Замолчите уже, если вы сами хоть раз играли и забивали! Вот если бы я забил четыре гола, то выпустил бы своего петуха. Клянусь, я бы выпустил своего петуха, погладив его», — заявил тогда куда более бородатый Джо.
Видео можно посмотреть в «твиттере».
Учитывая двусмысленность английского слова cock, которое только в одном из толкований означает «петух», то остаётся лишь радоваться тому, что Торнтон ограничился хет-триком. Кстати, Джо мог стать самым возрастным автором голевого покера в истории лиги, но не случилось.
Впрочем, расстраиваться Торнтону не стоит. 39-летний ветеран идёт на почётном 15-м месте в списке лучших бомбардиров всех времён, и в самом ближайшем будущем может подняться ещё на ступеньку выше, обогнав легенду «Чикаго» Стэна Микиту.
...11. Рэй Бурк — 1 579 очков;
12. Марк Рекки — 1 533;
13. Пол Коффи — 1 531;
14. Стэн Микита — 1 467;
15. Джо Торнтон — 1 460.
Кроме того, за последние 40 лет столь возрастные игроки достаточно редко оформляли хет-трики — это случилось лишь в 15-й раз. Самым возрастным автором «трюка со шляпой» является, конечно, Яромир Ягр (42 года и 322 дня), а Торнтон идёт на пятом месте.