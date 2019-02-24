Таблица КХЛ за вторую половину регулярки. «Магнитка» — фаворит Востока?

В КХЛ подошёл к концу регулярный чемпионат. Команды заняли итоговое положение в таблицах, 16 клубов продолжат борьбу в плей-офф, 9 коллективов ждёт ранний отпуск. Не секрет, что в этом турнире, как и в любом другом, большинство команд шло по дистанции с перепадами. Были удачные серии, были затяжные пике. И нам стало интересно, как команды провели вторую половину регулярки. Кто прибавил ближе к финишу, а кто, наоборот, ехал на багаже стартовых матчей.



Мы рассмотрели таблицы за три игровых месяца – декабрь, январь и февраль. В декабрьской таблице некоторым клубам добавлено несколько игр конца ноября, чтобы в итоговом табеле у всех команд оказалось по 31 матчу. Ровно половина регулярки. Итак, разбираемся, как в КХЛ прошла вторая часть сезона.

Декабрь

Отрезок регулярки в конце ноября и декабре оказался одним из самых насыщенных в сезоне. На Западе лучше всех его прошёл питерский СКА, обогнавший и московских «армейцев». В декабре началось восхождение московского «Динамо» после невнятного старта, на своём уровне ещё держался «Йокерит», а вот у «Локомотива» месяц не задался. Отметим пятое место «Витязя» и скажем, что декабрьский рывок подольчан во многом позволил им безболезненно провалиться в феврале, о чём скажем позднее. А вот «Северсталь» в первом месяце зимы ещё не успела проснуться, и это промедление оказалось для череповчан роковым. Хуже них в декабре выступил только «Слован».

На Востоке декабрь оказался лучшим месяцем в сезоне для «Сибири», команда Александра Андриевского по его итогам вошла в первую тройку команд конференции. «Магнитка» во второй половине сезона освоилась под руководством Йозефа Яндача и начала путь наверх, после не слишком удачного начала. «Трактор» смотрелся на уровне «Барыса», а, например, «Авангард» с трудом выдержал бешеный темп этого месяца.



Отметим, что в декабре начался затяжной спад «Торпедо», а также стали отклеиваться от зоны плей-офф «Нефтехимик» и «Куньлунь»

Январь

Первый месяц года оказался худшим в сезоне для ЦСКА, «армейцы» по его итогам оказались аж на четвёртом месте в конференции и потерпели в январе треть от всех своих поражений в сезоне. Первым снова оказался СКА, по сравнению с прошлым месяцем совершил качественный рывок «Локомотив».

Любопытно, что второй месяц подряд в первой пятёрке держался «Витязь», «Северсталь» под руководством Андрея Разина именно в январе начала свой прорыв, а вот «Спартак» уже тогда начал путь к итоговому седьмому месту в конференции.

На Востоке в январе провалились «Автомобилист» и «Ак Барс», казанцы и вовсе оказались десятыми в конференции. Зато «Барыс» именно в первый зимний месяц показал, что его притязания на итоговую победу в дивизионе – вовсе не шутки. По сравнению с декабрём в этом месяце подтянулись «Авангард» и «Салават», а вот «Сибирь» не выдержала собственный темп.



«Адмирал» в январе стал поднимать голову и уже в том месяце набрал половину из возможных очков, а в «Торпедо» зимний кризис только усугублялся.

Февраль

Последний месяц регулярки на Западе отмечен стопроцентным результатом ЦСКА, московские «армейцы» в феврале обеспечили себе кубок Континента. Классный рывок совершил ХК «Сочи», достижения этого месяца позволили южанам обойти в итоговой таблице «Спартак», который в феврале стал абсолютно худшей командой в КХЛ.



«Северсталь» держалась в топе второй месяц подряд, но декабрьский провал слишком дорого обошёлся череповчанам. В феврале сбавили обороты московское «Динамо» и «Йокерит», но к концу месяца эти команды уже были лишены мотивации. А вот «Витязь» едва сам себя не выбросил из плей-офф неудачным февралём, но подольчанам хватило декабрьского и январского багажа.

На Востоке первым в феврале стал «Авангард», но омичи провели меньше всех матчей, им было проще показать такой результат. Кто действительно удивил, так это «Адмирал», сумевший занять второе место в конференции по итогам месяца. Подтянуться после неудачного января сумели «Ак Барс» и «Торпедо», а вот февральские позиции «Сибири» и «Трактора» наглядно демонстрируют те поддавки, которые эти команды устроили перед плей-офф.

Итоги второй половины чемпионата

Итак, если судить по второй половине сезона, то в Западной конференции картина была бы следующая. На лидерство ЦСКА и СКА никто бы не посягнул, разве что главный трофей регулярки оказался бы в Санкт-Петербурге, а не в Москве. Московское «Динамо» поступательно двигалось вверх после назначения Владимира Крикунова и заняло бы третье место в конференции. Интересно, что бело-голубым всё равно бы пришлось сыграть в первом раунде с «Йокеритом», только преимущество своей площадке было бы у «Динамо». «Витязь», несмотря на февральский казус, оказался бы в первой пятёрке, а вот «Спартак» откровенно провалил последние два месяца гладкого чемпионата и вылетел из кубковой восьмёрки. Место красно-белых в плей-офф заняло бы рижское «Динамо», а вот рывок «Северстали» оказался слишком поздним даже в разрезе второй половины сезона.

На Востоке ситуация гораздо интереснее. «Магнитка» стала лучшей командой конференции во второй половине регулярки, но при этом всё равно вышла бы на «Салават», который замкнул первую восьмёрку. «Барыс», «Авангард» и «Ак Барс» остались при своих, зато обращают на себя внимание места «Адмирала» и «Сибири». Обе команды сумели раскрыться по ходу сезона и уверенно заняли бы места в плей-офф, но слишком много было потеряно в начале турнира. «Торпедо» откровенно провалилось во второй половине регулярки, итоговое место в плей-офф нижегородцев – исключительно плоды их хороших результатов в сентябре-октябре. Остался бы без плей-офф и самый «сухой» клуб регулярки «Трактор», а худшим клубом Востока закономерно стал бы «Куньлунь».