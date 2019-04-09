15 россиян без контрактов на следующий сезон в НХЛ. Что с ними будет дальше

Регулярный чемпионат НХЛ закончен, а для кого-то закончен и сезон. Самое время подводить итоги и оценить, как провели год российские игроки, которые летом могут выйти на рынок. Таких набралось прилично, кого-то ждут жирные долгосрочные контракты, а кому-то из них лучше возвращаться в Россию.

Неограниченно свободные агенты

Статистика в сезоне-2018/19: 87 (28+59) очков в 79 матчах, «+14»



Прошлым летом Панарин отказался вести переговоры с «Коламбусом» по новому контракту и 1 июля выйдет на рынок. «Флорида» уже расчищает платёжку под талантливого нападающего (а просить он будет $ 10-11 млн за сезон), а недавно получила ещё один весомый аргумент. Со следующего сезона в «Пантерз» будет работать один из самых успешных тренеров последнего десятилетия Джоэль Кенневилль. По совпадению, бывший тренер Артемия по «Чикаго». Ходят слухи и о командах из Нью-Йорка и Калифорнии, но 1 июля ждём Панарина во «Флориде». Там он сможет играть со своим старым другом Дадоновым и Александром Барковым.

«Сложно представить счастливый конец». Почему Бобровский обижен на «Коламбус» Журналист The Athletic – о том, что стоит за вызывающим заявлением Бобровского и почему Панарина манит Нью-Йорк.

Статистика в сезоне-2018/19: 37 побед в 62 матчах, КН 2,58, %ОБ 91,3



Бобровский после сезона-2017/18 тоже сообщил «Коламбусу», что хочет уйти из команды. Говорили, что отношения между двукратным обладателем «Везины» и клубом испортились вконец. Бобровский стал заложником ситуации – именно он сделал «мундиров» постоянным участником плей-офф, ему же доставались все шишки за слабую игру в кубковых матчах.



Сезон получился для него тяжёлым, со спадами, один раз его даже вывели из состава за то, что после замены в середине матча он отправился в раздевалку, а не остался на скамейке. Бобровский собрался и потрясающе провёл концовку чемпионата, в последний раз затащив «Коламбус» в плей-офф. Летом за ним будут охотиться «Флорида», «Айлендерс», «Каролина» и «Калгари». Он рассчитывает получить зарплату около $ 10 млн за сезон.

Статистика в сезоне-2018/19: 20 побед в 49 матчах, КН 2,87, %ОБ 90,9



«Колорадо» летом приобрёл Филипа Грубауэра, чтобы безболезненно в течение сезона сделать его первым вратарём и летом расстаться с Варламовым. Но перед Джо Сакиком сейчас стоит дилемма. Варламов тащил «лавин» зимой и был одной из главных причин, почему им удалось спасти сезон. Весной же на первые роли вышел Грубауэр. Сам Семён, который отыграл в «Колорадо» восемь лет, недавно заявил, что в Денвере его всё устраивает и он надеется подписать новый контракт.



«Колорадо» летом надо продлевать контракты с Рантаненом, Задоровым, Комфером, Керфутом, Уилсоном, а места под потолком зарплат не так уж много. Варламов сейчас получает $ 5,9 млн в год, но вполне может согласиться на понижение зарплаты. В противном случае для него может не найтись места под потолком зарплат.

Статистика в сезоне-2018/19: 7 (2+5) очков в 25 матчах, «-6»



Яковлев в 27 лет отправился за мечтой, но путь к ней не обещал быть лёгким. Яковлев весь сезон курсировал между АХЛ и НХЛ, выходил на позиции нападающего и был готов делать всё, чтобы закрепиться в «Нью-Джерси». «Я буду играть везде, где скажет тренер, даже вратарём. Играть в НХЛ — моя мечта. Сделаю всё, что от меня потребуется, чтобы она сбылась», — говорил Егор.



Сейчас ему предстоит решить, стоит ли продолжать. «Дэвилз» в первую очередь будут переподписывать контракты с Бутчером и Мюллером, а Яковлеву если и предложат, то тот же минимум. Только ему решать, что лучше – дальше идти за мечтой или возвращаться в Россию.

Статистика в сезоне-2018/19: 8 (0+8) очков в 32 матчах, «-3»



Киселевич был ведущим защитником ЦСКА и сборной России, а в НХЛ пришлось примерять на себя новую роль игрока третьей пары. Но он знал, на что шёл, хотя привыкать было непросто. «Флорида» его в итоге обменяла в «Виннипег», который на тот момент испытывал дефицит защитников. Но за новую команду россиянин не провёл ни одного матча. Но говорить о возвращении в КХЛ пока рано, ещё одного шанса заиграть в НХЛ у Киселевича не будет, а спрос на него есть.

Ограниченно свободные агенты

Статистика в сезоне-2018/19: 14 (7+7) очков в 70 матчах, «+19»



В этом году Задоров стал играть меньше, но по показателю полезности он один из лучших в команде. Некоторое время назад у него были проблемы с тренером, но сейчас, кажется, всё нормализовалось. Зимой ходили слухи о его возможном обмене, но они так и остались слухами. Задоров молод, вскоре выйдет на свой пик и хорошо вписывается в молодой костяк, с которым «Колорадо» хочет выиграть титул. Задорову не выпишут огромный контракт, но около $ 3,5-4 млн – вполне.

Статистика в сезоне-2018/19: 38 (21+17) очков в 64 матчах, «-10»



Бучневич прошёл через конфликты с тренером, подвергался критике, выходил в четвёртом звене, но в итоге забил 21 гол в сезоне, обновив личный снайперский рекорд. Ему точно предложат новый контракт, вопрос, какой – на более долгий срок и с относительно небольшой зарплатой (свой потенциал-то Бучневич ещё не раскрыл) около $ 3-3,5 млн или контракт-мостик на пару лет с зарплатой $ 2-2,5 млн.

«Ценность Бучневича сомнительна». Голевой дубль как ответ американской «язве» Он прокачал свой мотор.

Статистика в сезоне-2018/19: 4 (0+4) очка в 41 матче, «-9»



Габаритным и жёстким защитником в «Аризоне» в целом довольны и планируют сделать ему новое предложение. Россиянин может отправиться в арбитраж, если решит попросить большую зарплату, но аргументов для этого у него нет. Доволен ли своим положением сам Любушкин, неясно. У «койотов» достаточно защитников, все они находятся на контрактах, и Илья остаётся лишь восьмым по значимости для команды.

Иван Проворов

Статистика в сезоне-2018/19: 26 (7+19) очков в 82 матчах, «-16»



Сезон Проворова иначе как ужасным не назовёшь, да и его команда рассыпалась на части. Но это не отменяет того факта, что россиянин – один из важнейших игроков «лётчиков», такие защитники на дороге не валяются. Гостисбер два года назад получил соглашение на шесть лет и $ 27 млн, Ивану должны дать больше.

Статистика в сезоне-2018/19: 5 (2+3) очка в 23 матчах, «-2»



Каменева как будто сглазили – в прошлом сезоне он сломал руку в дебютном матче за «Колорадо», в этом году вновь травма, поставившая крест на сезоне. А ведь его только начали на постоянной основе привлекать в состав. Из-за этих перипетий 22-летний нападающий не может как следует проявить себя, так что летом он может рассчитывать на такой же скромный контракт, как у новичка – около $ 1-1,5 млн.

Статистика в сезоне-2018/19: 26 (14+12) очков в 80 матчах, «-4»



При новом тренере Крэйге Беруби Барбашёв полностью нашёл себя и свою роль в команде. Он выходит в центре четвёртого звена, но рядом с ним не отъявленные дуболомы, а довольно хорошие игроки. Летом Ивану предложат новый контракт с зарплатой около $ 1 млн.

Статистика в сезоне-2018/19: 27 (7+20) очков в 63 матчах, «-10»



Голдобин начинал контрактный год в ведущем звене, а закончил в запасе. Но, кажется, «Ванкувер» готов предоставить нападающему ещё один шанс, по крайней мере об этом сообщил главный тренер Трэвис Грин. После сезона они говорили целый час, и Николаю дали задание на лето стать быстрее и более тщательно готовиться к новому чемпионату. Зарплату ему предложат небольшую, около $ 900 тыс.

19 россиян с последним годом контракта в НХЛ. Что с ними будет дальше? Часть из них мы увидим в КХЛ в следующем году.

Статистика в сезоне-2018/19: 1 (1+0) очко в 8 матчах, «-4»



Сомнительно, что «Лос-Анджелесу» понадобится Щербак. «Кингз» взяли его с драфта отказов, попробовали в основе, а затем, опять же через драфт отказов, спустили в АХЛ. Никита не получит нового предложения, и вполне вероятно, отправится перезагружать карьеру в Россию.

Статистика в сезоне-2018/19: 0 очков в 5 матчах, «-1»



В этом сезоне Сошников получил очередное сотрясение мозга и не играл с середины декабря. В АХЛ он был неплох (шесть очков в 11 играх), но до уровня НХЛ недотягивает. Прозябать в АХЛ смысла нет, лучше вернуться на родину.

Статистика в сезоне-2018/19: 7 (3+4) очков в 53 матчах, «0»



Ожиганов не пошёл по пути Никиты Зайцева и не стал ведущим защитником «Торонто», хотя и худшим в команде тоже не был. Бэбкоку он изначально нравился, но когда из «Лос-Анджелеса» перешёл Джейк Маззин, Ожиганов всё чаще смотрел матчи с трибуны. «Лифс» в нём уже не нуждаются, самое время вернуться в КХЛ.