Начертили! Тысячи чехов замолчали, когда Гусев забил этот гол

Турнирная таблица и календарь чемпионата мира по хоккею-2019

Два Никиты из сборной России – Гусев и Кучеров – на чемпионате мира творят что-то фантастическое. В матче с Чехией они сотворили очередной шедевр, от вида которого падает челюсть.

Гусев и Кучеров росли вместе в «Белых Медведях», а в национальной команде играют второй раз. Только на этом мировом первенстве они зажигают в одной тройке, и, судя по их игре, чувствуют друг друга затылком.

В матче с Чехией их гол буквально назревал, было совершенно ясно, что они не уйдут со льда без набранных очков. Сначала чехи каким-то чудом не пропустили от Кучерова – шайба уже катилась в ворота, но защитник Филип Гронек умудрился вытащить её с ленточки.

Вскоре россияне получили большинство, и трибуны загудели так, что аж уши закладывало. Это чешские болельщики выказывали своё недовольство. Гусев опять создал для Кучерова прекрасный момент, он бросал уже по пустым воротам, но чешский защитник бесстрашно бросился под шайбу и заблокировал бросок.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

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Затем они убежали в контратаку два в одного – Гусев отдал выверенную передачу на Кучерова, тот бросил в створ, но вратарь успел переместиться и отбить шайбу. Не беда! В этой же смене Никиты всё-таки добились своего. Российские нападающие поменялись ролями – теперь уже Кучеров создал момент для партнёра, выведя его фактически один на один с вратарём. Гусев с неудобной поразил ворота, и этот гол должен стать одним из лучших на турнире. Великолепная комбинация, великолепная «химия» игроков.

Видео можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

Тысячи чешских фанатов, которые под завязку забили арену, в изумлении замолчали. Перед матчем они могли хорохориться и говорить, что их сборная обязательно выиграет, но у них нет таких гениев, как Гусев с Кучеровым, и некому забивать такие фантастические голы.

Этот гол уже стал украшением чемпионата мира, кто знает, возможно, его вообще признают лучшим голом турнира.