Дон Черри был прав. «Сент-Луис» колотит «акул» даже без голов Тарасенко

«У «Сент-Луиса» есть идея, есть план. Они рассматривают эту серию как семиматчевую и продолжат избивать Карлссона в том же духе. Он не говорит, что это больно или что-то не так. Но я скажу вам: если вы будете играть семь матчей, то должны бить по одному парню. Скажем, или Бёрнсу, или Карлссону. Мне жаль Карлссона, он хороший хоккеист, но он играет в плей-офф и должен побеждать», — говорил после первого матча серии «Сан-Хосе» и «Колорадо» знаменитый канадский телевизионный провокатор Дон Черри.
Действительно, акцентированное силовое воздействие на звёздном оборонце «акул» имело место — швед даже упрекнул соперника в том, что «блюзмены» слишком сильно беспокоятся о вещах, далёких от хоккея. Но наставник «музыкантов» Крейг Беруби не понаслышке знает о том, насколько силовая игра и обилие жёстких моментов могут поменять настрой и общий ход матчей. Тренер по прозвищу «Вождь» не отказался от тактики «молотка» даже после проигранной первой встречи, в которой «Сент-Луис» установил клубный рекорд сезона по количеству силовых приёмов (41). Во втором матче «блюзмены» снова превзошли калифорнийцев по этому показателю и смогли добиться результата даже при том, что их первое звено стало автором только одной шайбы.
Несмотря на все прогнозы скептиков, «Сент-Луис» смог полностью оправиться от неудачи на старте серии и уже на третьей минуте пробил голкипера «акул» Мартина Джонса — это сделал Джейден Шварц после удобной скидки Владимира Тарасенко. Первое звено «музыкантов» не было особо заметно, но этот гол придал гостям нужный импульс, и впервые с седьмого матча серии первого раунда против «Вегаса» калифорнийцы проиграли дома первый период.
Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
Гол защитника Винса Данна в начале второй двадцатиминутки обескуражил болельщиков «Шаркс», но на их счастье в команде есть такой кубковый талант, как Логан Кутюр. С интервалом в 119 секунд он оформил дубль, сначала обокрав в меньшинстве капитана соперника Алекса Пьетранджело, а едва удаление закончилось, вторично пробил Джордана Биннингтона броском с дистанцции.
Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Sharks.
После первого матча серии Кутюр уже обогнал Овечкина и Тэйвза по количеству очков в плей-офф, набранных с 2010 года. Нынешний дубль приблизил 39-го номера «Шаркс» к престижному «Конн Смайт Трофи» — призу лучшему игроку розыгрыша Кубка Стэнли.
Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Sharks.
Казалось, что этот неожиданный голевой всплеск придаст «Сан-Хосе» нужного драйва, но сесть на эту волну хозяева не смогли. Неожиданным героем у «Сент-Луиса» выступил незаметный боец оборонительного фронта Роберт Бортуццо, который поднял шайбу в девятку броском с неудобной руки не хуже Кузнецова с Малкиным.
Видео можно посмотреть в «твиттере» NHL PR.
Эта шайба лишила «Шаркс» нужной энергии и помогла «блюзменам» дотерпеть до концовки, в которой Оскар Сундквист увеличил преимущество гостей, установив окончательный счёт. «Сегодня мы играли намного более плотно, было меньше пространства для соперника по всей площадке. Это дало результат, именно так мы и должны действовать», — сказал Сундквист после матча.
Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
Потери шайбы: 15 — 12.
Блокированные броски: 15 — 20.
Броски в створ: 26 — 25.
«Нам потребовалось много времени, чтобы вернуть свою игру. Наш стиль не бросается в глаза, наша игра утомляет соперника, который начинает допускать ошибки. Хорошо, что Шварц забил первый гол, но нашему звену нужно играть более результативно. Мы должны играть сильнее. У Шварца неплохой плей-офф, но мы с Влади должны больше помогать, чтобы команда побеждала. Я лично должен больше атаковать и делать передачи. Может ли «Сент-Луис» играть так и дальше? У нас есть полная уверенность, что мы в состоянии обыграть «акул». Мы — команда, которая много работает на льду и не боится работы. Ну а Бортуццо — красавец. Мне понравилось, как он отпраздновал свой гол», — заявил Джейден Шварц.
Видео можно посмотреть в «твиттере».
- 14 мая 2019
-
09:20
-
09:05
-
07:00
-
06:34
-
05:42
-
04:54
-
04:35
-
03:52
-
02:59
-
02:24
-
01:00
-
00:53
-
00:45
-
00:42
-
00:04
- 13 мая 2019
-
23:50
-
23:40
-
23:21
-
23:00
-
22:46
-
22:41
-
22:28
-
22:09
-
21:55
-
21:32
-
21:20
-
21:18
-
21:15
-
21:10
-
21:06
-
21:02
-
20:59
-
20:54
-
20:50
-
20:41