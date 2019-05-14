Дон Черри был прав. «Сент-Луис» колотит «акул» даже без голов Тарасенко

«У «Сент-Луиса» есть идея, есть план. Они рассматривают эту серию как семиматчевую и продолжат избивать Карлссона в том же духе. Он не говорит, что это больно или что-то не так. Но я скажу вам: если вы будете играть семь матчей, то должны бить по одному парню. Скажем, или Бёрнсу, или Карлссону. Мне жаль Карлссона, он хороший хоккеист, но он играет в плей-офф и должен побеждать», — говорил после первого матча серии «Сан-Хосе» и «Колорадо» знаменитый канадский телевизионный провокатор Дон Черри.



Действительно, акцентированное силовое воздействие на звёздном оборонце «акул» имело место — швед даже упрекнул соперника в том, что «блюзмены» слишком сильно беспокоятся о вещах, далёких от хоккея. Но наставник «музыкантов» Крейг Беруби не понаслышке знает о том, насколько силовая игра и обилие жёстких моментов могут поменять настрой и общий ход матчей. Тренер по прозвищу «Вождь» не отказался от тактики «молотка» даже после проигранной первой встречи, в которой «Сент-Луис» установил клубный рекорд сезона по количеству силовых приёмов (41). Во втором матче «блюзмены» снова превзошли калифорнийцев по этому показателю и смогли добиться результата даже при том, что их первое звено стало автором только одной шайбы.

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Несмотря на все прогнозы скептиков, «Сент-Луис» смог полностью оправиться от неудачи на старте серии и уже на третьей минуте пробил голкипера «акул» Мартина Джонса — это сделал Джейден Шварц после удобной скидки Владимира Тарасенко. Первое звено «музыкантов» не было особо заметно, но этот гол придал гостям нужный импульс, и впервые с седьмого матча серии первого раунда против «Вегаса» калифорнийцы проиграли дома первый период.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Гол защитника Винса Данна в начале второй двадцатиминутки обескуражил болельщиков «Шаркс», но на их счастье в команде есть такой кубковый талант, как Логан Кутюр. С интервалом в 119 секунд он оформил дубль, сначала обокрав в меньшинстве капитана соперника Алекса Пьетранджело, а едва удаление закончилось, вторично пробил Джордана Биннингтона броском с дистанцции.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Sharks.

После первого матча серии Кутюр уже обогнал Овечкина и Тэйвза по количеству очков в плей-офф, набранных с 2010 года. Нынешний дубль приблизил 39-го номера «Шаркс» к престижному «Конн Смайт Трофи» — призу лучшему игроку розыгрыша Кубка Стэнли.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Sharks.

Казалось, что этот неожиданный голевой всплеск придаст «Сан-Хосе» нужного драйва, но сесть на эту волну хозяева не смогли. Неожиданным героем у «Сент-Луиса» выступил незаметный боец оборонительного фронта Роберт Бортуццо, который поднял шайбу в девятку броском с неудобной руки не хуже Кузнецова с Малкиным.

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Видео можно посмотреть в «твиттере» NHL PR.

Эта шайба лишила «Шаркс» нужной энергии и помогла «блюзменам» дотерпеть до концовки, в которой Оскар Сундквист увеличил преимущество гостей, установив окончательный счёт. «Сегодня мы играли намного более плотно, было меньше пространства для соперника по всей площадке. Это дало результат, именно так мы и должны действовать», — сказал Сундквист после матча.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Силовые приёмы: «Сан-Хосе» — 28, «Сент-Луис» — 35.

Потери шайбы: 15 — 12.

Блокированные броски: 15 — 20.

Броски в створ: 26 — 25.

«Нам потребовалось много времени, чтобы вернуть свою игру. Наш стиль не бросается в глаза, наша игра утомляет соперника, который начинает допускать ошибки. Хорошо, что Шварц забил первый гол, но нашему звену нужно играть более результативно. Мы должны играть сильнее. У Шварца неплохой плей-офф, но мы с Влади должны больше помогать, чтобы команда побеждала. Я лично должен больше атаковать и делать передачи. Может ли «Сент-Луис» играть так и дальше? У нас есть полная уверенность, что мы в состоянии обыграть «акул». Мы — команда, которая много работает на льду и не боится работы. Ну а Бортуццо — красавец. Мне понравилось, как он отпраздновал свой гол», — заявил Джейден Шварц.

Видео можно посмотреть в «твиттере».