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Черри: у «Сент-Луиса» есть план — «блюзмены» продолжат колотить Карлссона

Черри: у «Сент-Луиса» есть план — «блюзмены» продолжат колотить Карлссона
Хоккей / НХЛ

Известный канадский телеведущий Дон Черри прокомментировал жёсткую игру хоккеистов «Сент-Луис Блюз» против одного из лидеров обороны «Сан-Хосе Шаркс» Эрика Карлссона. В первом матче серии между этими командами швед несколько раз попадал под мощные силовые приёмы, и хоккеисты «Сент-Луиса» специально выискивали Карлссона.

«У «Сент-Луиса» есть идея, есть план. Они рассматривают эту серию как семиматчевую и продолжат избивать Карлссона в том же духе. Он не говорит, что это больно или что-то не так. Но я скажу вам: если вы будете играть семь матчей, то должны бить по одному парню. Скажем, или Бёрнсу, или Карлссону. Мне жаль Карлссона, он хороший хоккеист, но он играет в плей-офф и должен побеждать», — сказал Черри в эфире Sportsnet.

Первый матч серии выиграл «Сан-Хосе» со счётом 6:3, вторая игра состоится в ночь 13 на 14 мая мск.

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