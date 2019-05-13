Черри: у «Сент-Луиса» есть план — «блюзмены» продолжат колотить Карлссона

Известный канадский телеведущий Дон Черри прокомментировал жёсткую игру хоккеистов «Сент-Луис Блюз» против одного из лидеров обороны «Сан-Хосе Шаркс» Эрика Карлссона. В первом матче серии между этими командами швед несколько раз попадал под мощные силовые приёмы, и хоккеисты «Сент-Луиса» специально выискивали Карлссона.



«У «Сент-Луиса» есть идея, есть план. Они рассматривают эту серию как семиматчевую и продолжат избивать Карлссона в том же духе. Он не говорит, что это больно или что-то не так. Но я скажу вам: если вы будете играть семь матчей, то должны бить по одному парню. Скажем, или Бёрнсу, или Карлссону. Мне жаль Карлссона, он хороший хоккеист, но он играет в плей-офф и должен побеждать», — сказал Черри в эфире Sportsnet.



Первый матч серии выиграл «Сан-Хосе» со счётом 6:3, вторая игра состоится в ночь 13 на 14 мая мск.

Карлссон: мы сегодня играли в хоккей, а «Сент-Луис» думал о чём-то другом