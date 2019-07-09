Из потенциальных звёзд – в дебоширы. Игроки НХЛ подрались у ночного клуба

Скандальные истории, связанные с хоккеистами, в России не редкость. Как не вспомнить выходки Игоря Мусатова и Николая Жердева, Дмитрия Обухова и Ярослава Косова. Кто-то садился за руль в нетрезвом состоянии, кто-то устраивал драки, некоторые банально пропивали свой талант. Впрочем, и в Северной Америке подобного хватает.

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Что произошло

В сводки полицейских хроник попали нападающий «Колорадо Эвеланш» Эй Джей Грир и форвард «Коламбус Блю Джекетс» Сонни Милано. Оба были задержаны сотрудниками правоохранительных органов за драку у ночного клуба в Манхэттене.



Согласно данным источника американского издания New York Post, инцидент произошёл из-за счёта, оплаченного в заведении. Хоккеисты спорили на улице с неизвестным мужчиной, после чего конфликт перерос в драку.

В результате пострадавший, которого побили двое молодых и крепких хоккеистов, получил травмы шеи, челюсти, ребра и бицепса. Мужчина вызвал полицию, но при этом отказался от медицинской помощи. Милано и Грир были доставлены в полицейское отделение, им предъявили обвинение в нападении.



Логично предположить, что оба игрока находились в нетрезвом состоянии. Подобные вещи в 90% случаев происходят именно с изрядно выпившими людьми. Учитывая, что инцидент произошёл ночью, вероятность алкогольного опьянения возрастает. Не апельсиновый же сок пили в ночном клубе два хоккеиста-гуляки, решившие пустить в ход кулаки?

Что грозит нападавшим

Заседание суда по делу нападающего «Коламбуса» Сонни Милано и форварда «Колорадо» Эй Джей Грира состоится 4 сентября – за девять дней до открытия тренировочных лагерей клубов НХЛ. Об этом сообщил известный журналист Аарон Порцлайн, который работает с «Блю Джекетс». Он проживает в Коламбусе и прекрасно знает Милано.



Сделал заявление относительно случившегося с Милано и сам клуб. «Коламбус» осведомлён о сообщениях, связанных с задержанием Сонни Милано. Мы оценим сложившуюся ситуацию и пока не станем давать никаких комментариев», — гласит текст сообщения.



В «Колорадо» же никаких заявлений относительно Грира предпочли не делать. Видимо, в команде из Денвера хотят дождаться конкретики. Скорее всего, оба дебошира отделаются штрафами и лёгкими дисциплинарными мерами, но в теории могут получить и реальный тюремный срок. В США предпочитают не церемониться с нарушителями спокойствия.

Что известно о Милано и Грире

Милано – 23-летний форвард, выбранный «Коламбусом» на драфте-014 в первом раунде под общим 16-м номером. Скауты высоко ценили талант американца, обладающего неплохими габаритами. Рост Милано – 183 см, вес – 88 кг.



За свою пока непродолжительную карьеру Сонни успел завоевать «Колдер» (главный приз АХЛ), выиграть юниорский чемпионат мира (U18), а также по разу сталь обладателем бронзовых медалей молодёжного и взрослого чемпионата мира.



Минувший сезон Милано по большей части провёл в АХЛ в фарме «Коламбуса». В первой команде в активе Сонни одна заброшенная шайба в восьми матчах регулярки. В общем, есть к чему стремиться. Лучше больше времени проводить на льду и продолжать оттачивать мастерство, нежели дебоширить в ночных клубах.



22-летний Грир провёл 15 матчей в прошлом регулярном чемпионате НХЛ и набрал 2 (1+1) очка. Канадец в суперталантах, в отличие от Милано, никогда не значился, в основу «Эвеланш» пробивался нечасто, в основном играя в АХЛ. По габаритам, правда, Грир крупнее Милано: рост – 191 см, вес – 93 кг.



Теперь оба могут расстаться не только с мечтой всерьёз проявить себя в НХЛ, но и закончить карьеры. Посмотрим, чем закончится эта неприятная история, которая может стать очередным уроком для молодых хоккеистов лиги.