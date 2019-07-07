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Защитник «Баффало» Ристолайнен оштрафован на € 120 тыс. за превышение скорости

Защитник «Баффало» Ристолайнен оштрафован на € 120 тыс. за превышение скорости
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Ристолайнен получил крупный денежный штраф за превышение скорости, информирует Ilta-Sanomat.

24-летний уроженец Турку ехал в родном городе на внедорожнике со скоростью 80 км/ч там, где установлен лимит в 40. Хоккеиста оштрафовали на € 120 тыс. и лишили водительских прав на три месяца. В Финляндии сумма штрафа зависит от размера доходов. По условиям контракта с «Баффало», рассчитанного до конца сезона-2021/22, Ристолайнен зарабатывает $ 5,4 млн в год.

«Сэйбрз» выбрали игрока в первом раунде на драфте-2013 под общим восьмым номером. В минувшем сезоне финн провёл 78 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Он забросил пять шайб, отдал 38 результативных передач, заработал показатель полезности «-41» и 38 штрафных минут.

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