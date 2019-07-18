«Куньлунь» этим летом, кажется, делает всё возможное, чтобы в следующем сезоне быть крепким клубом. В это межсезонье в команду перешли Джек Челиос (сын члена Зала Славы Криса Челиоса), один из лучших вратарей чешского чемпионата Шимон Грубец, экс-защитник «Тампы» и «Анахайма» Ондржей Шустр, путешественник Адам Кракнелл (в НХЛ провел более двухсот матчей за семь команд), звезда хоккейной эстрады Мэттью Майоне и снайпер из АХЛ Эндрю Миллер (232 очка в 280 матчах). Также «Куньлунь» усилят похожие на китайцев чуть больше, чем остальные, Тайлер Вонг из системы «Вегаса» и Спенсер Фу из системы «Калгари», и три хоккеиста из университетов Альберты и Принстона (редкие гости в КХЛ) – Брэндон Мэйджи, Алекс Ричи и Джейсон Фром.

Также в клубе остались Войтек Вольски, Олли Палола, Кори Кейн, вернулись Дефацио и Брюле. Новый контракт получил Зак Юэнь. Непонятная ситуация ϲ капитаном команды и недавним гостем Пола Биссоннета Брэндоном Ипом, но, во-первых, «Куньлунь» селекцию не закончил, а во-вторых, именно Брэндон и Зак олицетворяли собой китайскую диаспору «Куньлуня» (не Лазушин же ϲ Сундстремом). Данная селекция заслуживает хорошей оценки уже сейчас, хорошие игроки (некоторые еще и могут быть китайцами) ϲ достойным бэкграундом, однако ей чего-то не хватает. 31-летний Гарет Хант – это необходимый винтик, который если и не раскрутит «Ред Стар» в игровом плане, то уровень интереса к команде повысит точно, что для китайцев, возможно, даже важнее.

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Гарет Хант родом из Мэйпл-Ридж (Британская Колумбия). В НХЛ выступают два хоккеиста из этого города – Эндрю Лэдд («Айлендерс») и однофамилец Гарета Брэд Хант («Миннесота»).



Невысокий (всего 175 см), но крепкий юноша в первый же сезон в Лиге Британской Колумбии (BCHL) показал товар лицом, а, вернее, кулаками – 207 минут штрафа. Такая статистика не могла остаться незамеченной, и на следующий год он бился уже за «Ванкувер Джайнтс» в WHL. За четыре сезона Хант обогатил свою статистику на 542 штрафных минуты и даже стал чемпионом Западной Лиги.



Тем не менее, команды НХЛ он не впечатлил и задрафтован не был. Пришлось ехать в Лигу Восточного Побережья в «Стоктон Тандер». 2008 год — в то время в ECHL «обкатывались» такие игроки, как Брэд Маршанд, Артем Анисимов, Джастин Абделькадер, Микаэль Грабнер, Патрик Марун, Джонни Бойчак, Кори Шнайдер и так далее. Гарет среди молодых талантов и будущих звёзд не растерялся и сходу занял второе место по штрафным минутам (248).

Видео можно посмотреть в YouTube.



Гарет по ходу сезона даже съездил в «Спрингфилд» в АХЛ, где провел лишь одну игру и отметился лишь двумя минутами штрафа. В следующий раз его вызовут только через три года – вустерским «акулам» (фарм-клуб «Сан-Хосе») Хант в плей-офф пробиться не помог, но зря что ли приезжал?

Видео можно посмотреть в YouTube.



В АХЛ Хант больше не вызывался, зато в «Стоктоне» задержался на семь лет. За это время Гарет в перерывах между драками и дисквалификациями успел заработать 159 очков (лучший результат в истории команды). В сезоне-2012/13 «Стоктон» дошел до финала, но уступил «Рединг Роялс», а Хант был одним из лидеров, пытался играть в хоккей и набрал 13 очков.

С 2012 по 2015 год он был капитаном команды, а в последний сезон «дослужился» до роли играющего тренера (Андрей Назаров, наверно, мечтал бы параллельно тренировать и бить обидчиков). Его 24-й номер выведен «Стоктоном» из обращения и поднят под своды арены. Гарет лишь раз позволил себе набрать меньше двухсот минут штрафа за сезон, а в соперниках у него были такие люди, как Джош Грэттон и Тревор Гиллис.

Видео можно посмотреть в YouTube.



В 2015 году «Стоктон» ушли на повышение в АХЛ, став фармом «Калгари». Но без Гарета. Он отправился в одну из самых статусных команд Побережья «Аляску», где сходу установил свой личный рекорд по штрафному времени (277 минут штрафа).

Видео можно посмотреть в YouTube.



В следующем сезоне Хант получил капитанскую нашивку, но пробиться в плей-офф это не помогло, а потом хоккея в Аляске не стало. Но Ханту нужно было за кого-то драться, чтобы побить рекорд лиги по штрафным минутам, и в «Джексонвилле» ему такую возможность предоставили.



Гарет не подвел – за два сезона 489 минут штрафа, и вечные рекорды тафгаев из 90-х (тогда игроки могли за год набрать по 400-500 минут штрафа) не устояли. 2666 минут и Гарет Хант – новый ориентир для будущих бойцов в Лиге Восточного побережья. За 10 лет в ECHL Гарет также набрал 244 очка (102+142) и впечатляющий показатель полезности («-106»). Ну и что?

Видео можно посмотреть в YouTube.



Играть бы и дальше Гарету в Лиге Восточного побережья, обновлять рекорды, попадать в хайлайты дня и ждать, когда «Джексонвилль» расформируют (по-другому Хант команды не меняет). Однако директор «Куньлуня» по хоккейным операциям Скотт Макферсон выяснил, что Гарет имеет китайское происхождение (действительно похож) и пригласил в китайский клуб, на что канадец незамедлительно согласился.

Переход Ханта Макферсон прокомментировал так: «Хант – парень, который заслужил это повышение. Он выступал на одном уровне в ECHL в течение десяти лет, даже когда его свитер вешали под своды арены в Стоктоне, а команда перешла в АХЛ. Вы можете себе представить, как мы были рады узнать, что у него китайское происхождение, и он готов донести свою стойкость, дух и настрой до КРС. Он будет любимцем фанатов и парнем, которого игроки в других командах обязательно узнают, когда он выйдет на лед».



Очень оптимистично: фанаты, игроки в других командах узнают, кто он. Рыспаева, например, как выяснилось в ходе плей-офф, не все команды знают. Евенко в минское «Динамо» переходил бойцом со стажем, но в КХЛ пока эти навыки применить не удалось, как и Андрею Педану. Свитов давно не дерется, в Лигу возвращается Артюхин, но после пропущенного года неизвестно, насколько он готов выяснять отношения на кулаках. Евгений Тимкин, как ни старался в прошлом сезоне, так и не подрался (оперативно вмешивались лайнсмены). Фисенко? Алексей Семенов? Панин? Никита Комаров? Лауридсен? Плотников? Огурцов? Хотя бы одного игрока из этого списка можно назвать тафгаем? Подраться они могут, но чтобы специально драку затевать, еще и ϲ бойцом из ECHL – вряд ли. К тому же драки довольно быстро погашаются судьями, порой настолько быстро, что можно и пострадать. Откуда появиться фанатам «Куньлуня», да еще и в Китае, если Ханту драться, по сути, не ϲ кем? Где ему свой талант реализовывать?

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Тем не менее переход такого типа хоккеиста, как Гарет, правильное маркетинговое решение команды. Неизвестно, насколько сильно он поможет сборной Китая (по боксу точно), но он однозначно может стать ментальным лидером «Куньлуня». Какой популярностью обладал «Витязь» при Назарове, напоминать лишний раз не нужно, а Хант действительно может привести людей на трибуны и сделать «Куньлунь» интереснее и смотрибельнее не только внутри Китая, но и внутри лиги. Возможно, вам будет безразлично, что собой представляет сын Челиоса, и насколько хорош некогда финалист Кубка Стэнли Шустр, но если Хант будет драться хотя бы раз в три игры – уверен, что «Куньлунем» есть повод заинтересоваться, хотя бы ради этого парня ϲ 2666 минутами штрафа. Да и соскучились мы, болельщики, по качественным боям ϲ обменом ударами и скинутыми крагами. Майоне тоже прошел ECHL, и покорил КХЛ своими вокальными данными. Почему бы Ханту не проделать такой же путь к популярности, но только при помощи кулаков? Были бы соперники, дали бы развернуться судьи.