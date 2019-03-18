Широков – о Рыспаеве: а кто это?

Нападающий «Авангарда» Сергей Широков поделился впечатлениями от выигранного матча с астанинским «Барысом» (5:0, 2-1 в серии).



«У нас нет проблем, сегодня мы выиграли матч, готовимся дальше. Всё хорошо, сработало большинство, у нас было много моментов.



Жёсткая игра соперника? Мы фокусируемся на своей игре. У них хорошая команда, всё ещё впереди. Вопрос к тренерам, что мы изменили в игре. Мы делаем, что нам говорят.



Было ли подставление после броска Емелина? Ну посмотрите. Рыспаев? А кто это?», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Счёт в матче был открыт на 14-й минуте — точным броском в девятку отметился нападающий «Авангарда» Андрей Стась. На 23-й минуте команде хозяев удалась великолепная комбинация, которую завершил форвард Сергей Шумаков. Ближе к концу второго периода «ястребы» упрочили преимущество до трёх шайб, автором гола стал Сергей Широков. В заключительные двадцать минут «Авангард» забил ещё дважды усилиями Кирилла Семёнова и Коди Франсона. «Сухарь» оформил вратарь Игорь Бобков.



Тушите свет! Скабелка решил перебить «Авангард» даже без Рыспаева Омичи ответили градом заброшенных шайб и уверенной победой.