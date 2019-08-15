«Трамп, ваш народ страдает». Вратарь НХЛ заступился за душевно больных

Год назад вратаря Робина Ленера посещали мысли о самоубийстве, и он не знал, как бороться со своими психическими болезнями. Сейчас он открыто говорит об этом, провёл выдающийся сезон, получил несколько призов НХЛ – за преданность хоккею и как самый надёжный вратарь лиги, а также был номинирован на престижную «Везину». Он стал настоящим защитником людей с расстройствами психики и попросил встречи у президента США Дональда Трампа. Ленер как никто другой знает, что без квалифицированной помощи мог бы умереть.

Маниакально-депрессивный психоз

«Темнота, полная самолечения и мыслей о самоубийстве. Накануне я позвонил тренеру вратарей «Баффало» и сказал, что плохо себя чувствую. Я был пьян. Я хотел убить себя. Много раз я был невероятно близок к тому, чтобы наложить на себя руки. Борьба хоккея не сравниться с борьбой в моей голове. В этом году депрессия усугубилась, и я стал больше пить. Я выпивал по несколько банок пива, только чтобы успокоить внутренних демонов, а затем закидывался таблетками, чтобы заснуть», — рассказал Ленер прошлой осенью в колонке The Athletic.

После того звонка тренеру вратарей Ленер пришёл на раскатку и сказал, что сыграет. Но во время матча с ним случилась паническая атака, это стало последней каплей. В итоге он смог выбраться из этого ада с помощью родных и специалистов – у него диагностировали маниакально-депрессивный психоз, синдром гиперактивности и посттравматический стресс. «В детстве я сталкивался со многими вещами, которые хотел бы забыть. Насилие, пристрастие к наркотикам, психические болезни – моё детство было пронизано этим. Я начал пить в раннем возрасте, у меня было неправильное окружение – наркоманы и просто гнусные люди. Хороших людей моя семья просто отпугивала. Первые три недели реабилитации я лежал один в палате, и переживал ломку. Врачи сказали, что никогда не видели такой жёсткой детоксикации, как у меня. У меня были галлюцинации, яркие жуткие сны. Три недели я жил в тумане, на автопилоте. На пятой неделе мне поставили диагноз. Я прошёл стадии горя, злости, печали и безнадёги. Я был сломлен, а меня пытались починить. Долгое время я жил в экстремальных состояниях, которые свойственны моей болезни. Врачи разобрали всю мою жизнь, открыли мне глаза на всё, что происходило. Я открыл для себя веру и крестился. Сегодня я счастливый человек, и впервые стараюсь просто жить, день за днём».



Жить дальше оказалось не так просто – несколько клубов согласились встретиться с ним, но были обеспокоены его плохой репутацией. «Эти встречи – худшее, через что мне тогда пришлось пройти. Я не мог сказать им, что у меня психоз, не мог сказать ничего. На одной встрече меня завалили вопросами о том, почему я такой плохой человек и партнёр по команде, а ответить я не мог. Просто слушал несколько часов, что я плохо влияю на других, и мне дадут самый малюсенький шанс, а если что, похоронят в низших лигах, и это положит конец карьере. Я был разбит. Но потом позвонил Лу Ламорелло, мы встретились, говорили о жизни и семье. «Айлендерс» дали мне шанс». Дальнейшее известно – Ленер играл так, как никогда раньше, и стал одним из главных героев команды, которая впервые за три года попала в плей-офф.

«Дональд Трамп, ваш народ страдает»

Проблемы, конечно, никуда не делись, но теперь состояние Ленера контролируют врачи и лекарства, а сам он старается как можно чаще рассказывать, что проблемы с психикой – не приговор, если ими заниматься. «Мне не стыдно говорить, что я психически болен, но это не значит, что у меня слабая психика. Я сделал первый шаг, обратился за помощью, и это изменило мою жизнь. Нужно и дальше работать в этом направлении, снять клеймо позора с таких, как я», — сказал он, получая «Билл Мастертон Трофи».

Ленер стал послом SameHere – движения за психическое здоровье. SameHere значит «у меня так же», или «я тоже через это прошёл». Слоган организации выведен на новом шлеме вратаря, в котором он будет выступать за «Чикаго». Но картинки и записи в «Твиттере» — это лишь начало кампании, которую развернул вратарь. Он хочет добиться, чтобы все люди имели возможность получать медицинскую помощь, а не только те, кто зарабатывает миллионы и имеет полные медицинские страховки от всего. И просит встречи у президента США.

«Одна вещь меня сильно беспокоит. Сам я из числа счастливчиков с полной страховкой, но цена пяти препаратов, которые я принимаю, в районе $ 4 тыс. в месяц. Это чистое безумие. Если страны хотят здоровое население и меньше проблем, им надо начать с этого. В этой стране у нас проблемы с зависимостями, насилием, мы даже столкнулись с кризисом самоубийств. Исправить эти проблемы можно только одним путём – разработать систему, которая бы навела порядок в здравоохранении и стоимости лекарств, а также просвещать население в области душевного здоровья. Ваш народ страдает, и только в ваших силах изменить всё к лучшему. Дональд Трамп, может, встретимся и обсудим этот вопрос? Позвольте мне поделиться своим опытом, давайте менять мир к лучшему. Спасибо. Перемены возможны только через взаимодействие и понимание друг друга. Бездействие гарантирует провал. Чтобы идти вперёд, надо начать диалог», — такое мощное заявление выдал Ленер в «Твиттере».

Это обращение сделано неспроста. Ленер ещё три года назад выражал поддержку будущему президенту и говорил, что тот сможет многое изменить в стране. Администрация Трампа сейчас как раз разрабатывает реформу здравоохранения. Согласится ли президент страны снизойти до вратаря и выслушать его видение проблемы? Пока что Ленеру никто не ответил.