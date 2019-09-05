Шесть лет назад КХЛ вывела звёзд за потолок зарплат. Там были «обманщики»

В сентябре 2013-го у КХЛ был другой президент и несколько иные цели развития. Сейчас Дмитрий Чернышенко много говорит об оптимизации доходов и расходов, выстраивает рейтинги, постоянно оперирует цифрами и собирается ввести жёсткий потолок зарплат. Новый руководитель лиги старается выглядеть эффективным менеджером. Шесть лет назад КХЛ рулил Александр Медведев с совсем другой ролевой моделью поведения. Он редко говорил что-то об экономии, а наоборот, готов был тратить сколько угодно денег, только чтобы лига стала лучше.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Перед сезоном-2013/14 КХЛ увеличила потолок зарплат на 300 млн рублей по сравнению с предыдущим годом, и он стал составлять 1 млрд 390 млн рублей. По мнению Медведева, это повышение должно было поспособствовать увеличению числа мастеровитых хоккеистов в лиге. Но это было ещё не всё. Из-под потолка зарплат тогда вывели семь хоккеистов, которые, по словам Александра Ивановича, представляли особую ценность для КХЛ.



Спустя шесть лет вспоминаем фамилии тех избранных и пытаемся понять, оправдали ли они высокое доверие лиги.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Почему был выведен из-под потолка: летом 2013-го Ковальчук неожиданно объявил о завершении карьеры в НХЛ, чтобы освободиться от длинного контракта с «Нью-Джерси», и уехал в Санкт-Петербург, где играл до этого в локаут. Разумеется, такой шаг вряд ли был вызван внезапно проснувшейся тоской по России, и можно только догадываться, какой зарплатой на самом деле заманили Ковальчука в Северную столицу. Вероятно, приезд Ильи и подтолкнул Александра Медведева к идее о выводе некоторых звёзд за пределы потолка. Обособить одного лишь Ковальчука было бы слишком подозрительно, а так всё выглядело стройно и красиво.



Что дал СКА: Ковальчук отыграл в Санкт-Петербурге пять сезонов, и за это время стал медийным лицом клуба, а также лучшим бомбардиром команды в истории КХЛ. Кови выиграл со СКА два Кубка Гагарина, до приезда Павла Дацюка был капитаном питерцев и стал для «армейцев» с Невы символом побед и благополучия клуба.



Что дал КХЛ: на пике карьеры Кови предпочёл бросить НХЛ ради КХЛ – это стало лучшей рекламой для нашей лиги за всё время её существования. И неважно, что в этом деле были замешаны огромные деньги. На протяжении пяти сезонов Ковальчук на своём примере показывал, что звёзды могут играть не только за океаном, формируя положительный образ КХЛ. Да, многие и сейчас считают, что Кови – это просто шабашник, который повёлся на деньги. Но тот факт, что долгое и успешное выступление Ильи за СКА стало отличным пиаром для КХЛ, отрицать глупо. За лигой следили, о ней говорили и писали в зарубежных СМИ, ведь в ней играла звезда хоккея, о которой знали по всему миру.



Где сейчас: Ковальчук вернулся в НХЛ, первый год в «Лос-Анджелесе» получился неудачным, но с новым тренером у «Кингз» и Ильи всё может получиться.

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Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Почему был выведен из-под потолка: история Радулова в чём-то была схожа с Ковальчуком. Александр ведь тоже сбежал из НХЛ ради КХЛ, тоже заработал репутацию большой российской звезды. Вот только к 2013-му Радулов уже давно выступал в России, и на тот момент уже прошёл год, как Александр сменил «Салават Юлаев» на ЦСКА. Но вывести ценного для лиги игрока из-под потолка никогда не поздно, а Радулов был первым после Ковальчука, кто тогда был действительно достоин такой участи.



Что дал ЦСКА: Радулов стал символом новой жизни ЦСКА, подписание Александра окончательно подтвердило переход «армейцев» в число топ-клубов КХЛ. Радулов красно-синих не подвёл – за четыре года в ЦСКА он стал лучшим бомбардиром клуба в КХЛ и безоговорочным лидером «армейских» атак. Александр даже стал с ЦСКА чемпионом России, но до второго в карьере Кубка Гагарина так и не добрался.



Что дал КХЛ: крутая игра, эпатаж, хулиганистый образ и дерзкий язык -Радулов был главной «зажигалкой» КХЛ, и не меньше, чем Ковальчук, заставлял интересоваться нашим хоккейным хозяйством зарубежные СМИ. С ним всегда было интересно, а дуэль Радулова и Ковальчука выводила «армейское» дерби на космический уровень.



Где сейчас: Радулов готовится начать третий сезон в «Далласе», где Александр один из лидеров не только по игре, но и по зарплате.

Фото: photo.khl.ru

Почему был выведен из-под потолка: летом 2013-го Бурмистров вернулся в Казань из НХЛ, где у него не получилось заиграть с первого раза в «Атланте»/«Виннипеге», где его выбрали под восьмым номером на драфте-2010. Предполагалось, что в КХЛ Бурмистров раскроется на полную катушку и станет одним из самых ярких хоккеистов лиги.



Что дал «Ак Барсу»: в Казани Бурмистрову так и не удалось стать звездой. Добротный техничный хоккеист, с неплохим видением площадки, но крайне нестабильный. В первый год он стал лучшим бомбардиром «Ак Барса» в регулярке, но до уровня Морозова и Зарипова, которые покинули Казань в то же межсезонье, Бурмистрову было далеко.



Что дал КХЛ: лига наверняка рассчитывала, что Александр станет одним из фронтменов КХЛ, наряду с теми же Ковальчуком и Радуловым, но на Бурмистрова так и не стали собираться стадионы, даже в Казани. Ни медийности, ни топового уровня игры – со званием ценного хоккеиста для Бурмистрова в КХЛ явно поторопились.



Где сейчас: уровень Бурмистрова со временем только падал, после возвращения из второй заокеанской командировки он оказался не нужен и родному «Ак Барсу», откуда его в прошлом сезоне обменяли в «Салават». Сейчас Александр центрит во втором звене уфимского клуба, приносит команде определённую пользу, но сейчас бы никому не пришло в голову выводить его из-под потолка зарплат.

Лео Комаров («Динамо» М)

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Почему был выведен из-под потолка: «Динамо» на тот момент было действующим двукратным обладателем Кубка Гагарина, и было бы странно не выделить кого-то персонально в такой команде. Но у «Динамо» в составе просто не было звёзд в привычном понимании этого слова, поэтому за потолок вывели зарплату Комарова. Финн, очевидно, был самым дорогим игроком московского клуба, к тому же летом 2013-го вернулся в «Динамо» из «Торонто».



Что дал «Динамо»: в первый чемпионский для «Динамо» год Комаров сделал для бело-голубых многое. Он играл в первом звене с главным бомбардиром клуба Михаилом Анисиным, а его «подкожный» и провокаторский стиль поведения на площадке приводил в восторг фанатов «Динамо» и бесил всех остальных.



После возвращения в КХЛ Комаров добавил в результативности и набрал больше всех очков за «Динамо» в сезоне-2013/14, но от провала в первом раунде плей-офф бело-голубых он уберечь не смог. В следующее межсезонье главная звезда «Динамо» вновь отправилась в НХЛ.

Что дал КХЛ: Комаров, вероятно, был самым звёздным игроком в «Динамо», но если брать КХЛ в целом, то Леонид существенно уступал и в мастерстве, и в медийности другим легионерам. С его особенной ценностью для всей лиги можно было поспорить. В результате, после выведения его зарплаты из-под потолка, Комаров отыграл в КХЛ лишь один сезон, затем покинул лигу, и о нём моментально забыли.



Где сейчас: уже пять лет Лео «пылит» в низших звеньях клубов НХЛ (сначала «Торонто», теперь «Айлендерс») и практически не попадает в нашу новостную ленту.

Фото: ХК Авангард

Почему был выведен из-под потолка: причина может быть только одна – Костицын только что приехал в КХЛ из НХЛ, а к таким игрокам в нашей лиге всегда относились с особым трепетом. Но Костицын действительно мог «зажечь». В 2013-м ему было только 26 лет, в «Нэшвилле» он набирал по 40-50 очков за сезон, а его фамилия была на слуху, благодаря постоянным играм за сборную Беларуси на международных турнирах. Плюс к этому – Костицын-младший здорово отыграл локаут в Омске, и в «Авангарде» на него очень рассчитывали.



Что дал «Авангарду»: Костицын стал третьим бомбардиром «ястребов» в том сезоне, но даже до звания звезды клуба Сергей не дотянул. Следующим летом его с удовольствием обменяли на Константина Барулина, и в болельщицкой среде тот трейд почти единогласно признали успешным для команды.



Что дал КХЛ: ничего. Сергей Костицын после возвращения из НХЛ лишь два года продержался в топ-клубах («Авангард» и «Ак Барс»), ничего не выиграл, а затем поехал с ярмарки. Уже в 2015-м о нём перестали говорить, ставка КХЛ на белорусскую звезду явно прогорела.



Где сейчас: в минском «Динамо», конечно. Там Костицын-младший спокойненько докатывает карьеру, и если бы не старший брат Андрей, который ещё иногда выстреливает, о Сергее бы и вовсе не вспоминали.

Фото: Валерий Дудуш, photo.khl.ru

Почему был выведен из-под потолка: Руслан Федотенко – человек заслуженный. Два Кубка Стэнли, 12 сезонов в НХЛ – люди с таким бэкграундом одним именем могли поднять престиж КХЛ. Да, в своих заокеанских клубах он редко выходил на ведущие роли, но оба «золотых» плей-офф в составе «Тампы» и «Питтсбурга» Федотенко провёл блестяще и оставил о себе в НХЛ хорошую память. Для нашей лиги это был самый настоящий топ, хоть и катящийся к завершению карьеры.



Что дал «Донбассу»: Федотенко должен был стать символом «горняков» и всего украинского хоккея в КХЛ, но не сложилось. В сезоне-2013/14 Руслан был капитаном, но далеко не лидером «Донбасса», а вскоре начались известные события, после которых Украине стало не до хоккея высокого уровня.



Что дал КХЛ: по этой же причине Федотенко не удалось хоть как-то раскрутиться и во всей лиге. Пребывание одного из лучших украинских хоккеистов в КХЛ прошло бесследно.



Где сейчас: Федотенко после КХЛ ещё два года поиграл в Северной Америке, а затем завершил карьеру.

Фото: photo.khl.ru

Почему был выведен из-под потолка: вряд ли бы это смог логично объяснить и сам Александр Медведев. Спорных фамилий в этой семёрке немало, но к Бабчуку вопросов больше всего. Уроженец Киева был высоко выбран на драфте НХЛ «Чикаго», но ни в составе «Блэкхоукс», ни в «Каролине», ни в «Калгари» топ-защитником Антон не стал. В России у Бабчука был опыт игры за «Авангард», в КХЛ он также приезжал на время локаута в «Донбасс», однако не произвёл впечатления хоккеиста, который бы «представлял особую ценность для лиги».

Разумное объяснение только одно: в «Салавате» Бабчуку дали настолько большой контракт, что пришлось попросить КХЛ до кучи вывести его за пределы потолка.



Что дал «Салавату»: Бабчук провёл в Уфе один сезон и запомнился только тем, что уже в октябре поползли слухи о его возможном обмене из «Салавата». Статистика у Антона была неплохая и картины он не портил, но ни о каком звёздном статусе Бабчука не шло и речи.



Что дал КХЛ: вообще ничего. Обычный, ничем не выделяющийся защитник, каких в лиге пруд пруди. Через год Бабчук перешёл из «Салавата» в «Торпедо», и про него окончательно забыли.



Где сейчас: тот сезон стал последним для Бабчука. Начал он его в «Торпедо», затем последовал обмен в «Атлант», а потом и завершение карьеры в 31 год.