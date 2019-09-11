10 лет первому голу Фёдорова в КХЛ. Он вернулся в Россию банкротом

Ровно 10 лет назад, 11 сентября 2009 года, Сергей Фёдоров забил свой первый гол после возвращения из НХЛ — это случилось в первом же матче за магнитогорский «Металлург», куда Фёдоров перешёл, покинув Северную Америку. Для России тогда Фёдоров был настоящей легендой. Три Кубка Стэнли, первый русский «Харт Трофи», знаменитый «Детройт», Русская пятёрка и работа со Скотти Боумэном — всё это ещё было у всех на устах. Однако возвращаться на родину Фёдорову пришлось в неприятном статусе банкрота.

«В «Детройте» обсудят возможность поднятия свитеров Дацюка и Фёдорова» Наш корреспондент на Кубке Первого канала встретился с генменеджером «Детройта» Кеном Холландом.

Актёры вместо арабских принцев и 40% прибыли

За 10 дней до первого гола за «Магнитку» Сергея обрадовали новости из-за океана. По информации The Hockey News, суд штата Мичиган обязал некоего Джозефа Заду выплатить нападающему магнитогорского «Металлурга» $ 60 млн. Именно этот человек с говорящей для русского уха фамилией и стал настоящим злым гением для российской хоккейной звезды. Четыре года спустя стало известно, что Фёдоров — далеко не единственная жертва Зады, которого обвинили в мошенничестве с 28 инвесторами (среди них были и другие спортсмены), а общая сумма убытков от деятельности этого человека превышает $ 120 млн.

Зада, ставший основателем консалтинговой фирмы под названием Grosse Point Shores, на протяжении многих лет успешно притворялся умелым бизнесменом и человеком, знающим толк в инвестициях. Он утверждал, что связан с нефтяными предприятиями Саудовской Аравии и умело «приседал» на уши, обещая крупные быстрые дивиденды потенциальным инвесторам. Экстравагантные вечеринки, шикарные автомобили, дорогие дома в Гросс-Пойнте и Флориде — всё это было искусной пылью, мешавшей клиентам разобраться в истинном положении дел. Хоккеист, не имевший финансового образования и плохо разбиравшиеся в деталях коммерческой деятельности, становился лёгкой добычей.

Встреча Зады с Фёдоровым, произошедшая в 1998 году, очевидно, не была случайным знакомством, поскольку Сергей к тому моменту только что подписал один из самых прибыльных контрактов за всю историю хоккея: шестилетний договор на $ 38 млн, 16 из которых он получил, сыграв всего 21 матч в регулярном чемпионате. Зада оказался мастером своего дела, и, словно современный сплав знаменитых благородных жуликов Энди Таккера и Джеффа Питерса, быстро сочинил свой вариант сказки о золотых рудниках.

Убедить хоккеиста вложиться в фиктивные нефтяные сделки оказалось не так трудно. Роскошная вечеринка, нанятые актёры, которые успешно сыграли принца и принцессу из Саудовской Аравии, а также наличие других «подельников» выглядели очень убедительно. Кроме того, Зада искусно использовал желание людей быстро разбогатеть.

«Когда мы начали сомневаться, он сделал интригующее предложение. Дал мне банковский чек с пустым местом в поле суммы и подписал его. Сказал, что большие деньги будут выплачены за счёт инвестиционного пула, когда произойдёт пересчёт процентов прибыли — по его словам, это должно было произойти скоро. Он сказал: «Бери столько, сколько нужно. Но оставь столько, сколько сможешь. Если ты заберёшь всё, то этого больше не будет», — сказал Джеймс Гюн, начальник округа в пожарной части Палм-Бич, штат Флорида. Гюн потерял на Заде «всего» $ 750 тыс. — это не сравнить с теми $ 43 млн, с которыми пришлось распрощаться Фёдорову, но для обычного человека подобная сумма является целым состоянием. Тогда Гюн забрал себе по чеку только $ 30 тыс. — этого оказалось достаточно, чтобы убедить себя в отсутствии обмана.

Фёдоров вложил деньги в предприятие Зады, но отношения достаточно быстро начали портиться. Как значится в полицейских протоколах, всякий раз, когда Сергей спрашивал липового инвестора о деньгах, тот «намеренно лгал и предоставлял ложную информацию, а также использовал другие формы введения в заблуждение».

Где Фёдоров? 5 игроков НХЛ, номера которых клубам нужно изъять Лучший российский центрфорвард 1990-х вполне может претендовать на эту честь.

Липовое наследство

«В середине 1990-х я начал вкладывать в Заду деньги. Сначала я вложил $ 150 тыс. Получив с прибылью свои первоначальные инвестиции, я сделал повторные, более крупные вложения. Затем я начал вкладывать в него миллионы долларов. Он говорил, что деньги нужны для нефтяных торгов, в которых участвовал секретный совет в Европе. Он утверждал, что имел внутреннюю закрытую информацию о нефтяной промышленности через свои специальные международные контакты в Саудовской Аравии и других местах», — писал Сергей в декларации.

Считалось, что Зада инвестирует деньги других людей вместе со своими, чтобы по дешёвой цене делать крупные покупки нефти, которая будет храниться на морских танкерах, а затем выгодно продаваться, когда цены на сырьё вырастут. Согласно отчётам, Зада говорил своим клиентам о базовой доходности в 40% всего за два месяца — неслыханные цифры для подобного рода операций.

«Мало из того, что говорил этот человек своим клиентам, было правдой. Нефти он никогда не покупал, а оплачивал полученными деньгами личные расходы», — значится в отчёте окружного суда.



Суд обязал Заду выплатить инвесторам $ 112 млн. Приговор давно вступил в силу, но денег Зада так никому и не заплатил. Уже в суде он пытался представить доказательства того, что вскоре получит от одного умершего человека богатое наследство (активы более чем на $ 250 млн), однако даже бумаги всемирно известной бухгалтерской фирмы суд не убедили — Заде «выписали» 18 лет тюрьмы.



«Денег не вернуть. Но я просто рад, что этот человек сел за решётку», — мрачно заметил пожарный Гюн после того, как заседание закончилось.

Конфискация и контракт с «Магниткой»

Отыграв в НХЛ 18 сезонов, Фёдоров в возрасте 39 лет вернулся играть в Россию. За неделю до него контракт с «Магниткой» подписал его младший брат Фёдор. «Наконец-то буду играть вместе с братом в одной тройке. Мы очень давно этого хотели. Я подписал контракт с «Магниткой» раньше, чем Сергей. До последнего не знал, окажется он со мной в команде или нет. Для меня это было важно. Здорово, что всё сложилось благополучно», — говорил тогда Фёдоров-младший.

Сергей Фёдоров и Олег Знарок Фото: photo.khl.ru

Для Сергея этот вариант продолжения карьеры был настоящим спасением. В середине июля американский Peoples State Bank получил разрешение на конфискацию имущества Фёдорова в счёт погашения кредита Зады, где Сергей выступал поручителем. Судебные исполнители рассчитывали изъять у Федорова несколько автомобилей, однако не смогли получить доступ на территорию его дома. Через некоторое время разрешение на конфискацию было отменено, однако Фёдорову необходимо было продолжать играть, чтобы хоть в какой-то степени снизить степень финансовых трудностей.

«Сколько ни делай НХЛ легионерских прививок, там хоккей всё же останется канадским. Здесь – обратная ситуация: всё ещё осталась аура того самого советского хоккея, который славился на всю планету. Можно, конечно, обсуждать и сравнивать. Но – только с друзьями в узком кругу, а не в прессе. Тем более что я хоккеист, а не бизнесмен. До Олимпиады-2014 точно играть не буду. Не считаю, что мне необходимо продолжать выступать так долго. Пару лет – и нужно заканчивать. В конце концов, есть другая жизнь, которая может быть даже интереснее хоккейной», — говорил тогда Сергей.

Видео можно посмотреть в YouTube.

В Магнитогорск Фёдоров прилетел вместе с Евгением Малкиным, который несколькими месяцами ранее выиграл свой первый Кубок Стэнли. В «Магнитке» Фёдоров отыграл три сезона, набрав последовательно 29, 23 и 22 очка за регулярный чемпионат, съездил на Олимпиаду в Турине и выиграл серебро ЧМ-2010 в Кёльне. Нет сомнений, что финансовая катастрофа, случившаяся с ним, побудила форварда продлить карьеру, а российским болельщикам дала возможность увидеть игру звезды первой величины — пусть и с поправкой на возраст.

«До НХЛ нам далеко. Американцы с канадцами вот уже больше 100 лет производят продукт очень высокого качества. Континентальной лиге нужно ещё очень много работать в этом направлении. К сожалению, подавляющее большинство наших ребят даже не полупрофессионалы. Знаю, их могут обидеть мои слова, но это правда. И пока клубы будут нянчиться с хоккеистами, чуть ли не упрашивать их: мол, ты получаешь большие деньги, поди поиграй, — дело с места не сдвинется. Мы в ЦСКА пытаемся бороться с этим. Объясняем ребятам: выйдете за пределы ледового дворца и попытайтесь хотя бы за месяц заработать там столько, сколько вы получаете здесь за день. У них ведь, как правило, нет ни образования, ни других умений, кроме одного — играть в хоккей», — сказал Фёдоров в 2014 году в интервью «Итогам».

Спустя годы эти слова остаются справедливыми, как и ностальгия по его игре.